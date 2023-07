Ennek a csillagjegynek ma sorsfordító találkozásban lesz része

2023. július 1.

Kos (03. 21.–04. 20.)

Ma erős késztetést érezhet, hogy megváltoztassa a környezetét. Mindez jelentheti azt is, hogy egy másik lakásba vagy házba költözne, de azt is, hogy gyökeresen átalakítaná a már meglévőt. Minden a tervezéssel kezdődik…

Bika (04. 21.–05. 20.)

Szombaton ráébredhet, hogy most már más dolgokat tart fontosnak, mint akár egy évvel ezelőtt. A világ változik körülöttünk, és az álmaink is vele változnak. Néha nagyobbat lehet, néha pedig kisebbet kell álmodnunk.

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Egy izgalmas és érdekes embert ismerhet meg, vagy egy ilyen személy kerül önhöz közelebb. Talán erős lesz önben a késztetés, hogy javasoljon egy közös programot, de most talán jobb lenne, ha hagyná, hogy ő lépjen először. Ne aggódjon, nem kell túl sokáig erre várnia!

Rák (06. 22.–07. 22.)

Mostanában talán többet foglalkozott a lelkével, és ennek áldásos hatása most kezd megmutatkozni, másképp gondolkozik, másképp jár az agya. Tele lehet most új ötlettel, elképzeléssel, melyeket, ha nem jegyez fel, elillanhatnak. Ha pedig van kivel, vitassa is meg hamar a gondolatait!

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Szombaton érdekes élményben lesz része. Találkozhat valakivel, akit talán már ismert, de most még inkább úgy érzi, hogy rokonlélekre talált benne. Talán a közös érdeklődés vagy egy közös vélemény okán, de most sokkal közelebb áll hozzá, mint eddig bármikor.

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Legyen az a karrier vagy akár a magánélet, időről időre érdemes felülvizsgálni, vajon nem igényel-e valamilyen változtatást vagy módosítást. Ma gondolkodjon el azon, hogy van-e olyasmi, amit szeretne átalakítani maga körül, minden halad-e a maga útján. Jó meglátásai lehetnek.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Igazán izgalmas nap lesz a szombat! Ma olyan esemény történhet vagy hír kerülhet napvilágra, amely arra készteti, hogy döntéseket hozzon a saját fejlődésével kapcsolatosan. Lehet, hogy ez összefügg egy utazással, tanulással is.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Most a romantika és az elkötelezettség lesz a téma a környezetében, ami érintheti önt is, de az is előfordulhat, hogy egy közeli ismerőse lesz az, akinek erre kell összpontosítania. Mindezek során pedig egy meglepő fejleményre is készülhet, ami megváltoztathat mindent. Lehet, hogy valakiről ma kiderül, hogy egészen másképpen gondolja a dolgokat, mint hiszi.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

A magánéletében történnek változások. Ez jelenthet egy új kapcsolatot, de azt is, hogy egy meglévő kapcsolatban történik változás. Egy izgalmas és romantikus személy az, akivel mindez összefüggésben lehet.

Bak (12. 22.–01. 20.)

Lehet, hogy szombaton arra kényszerül, hogy nemet mondjon valakinek, bármennyire is szeretne segíteni rajta. Vannak helyzetek ugyanis, amikor jobb döntés egy udvarias nemet mondani, mint egy felelőtlen ígéretet tenni, amelyet talán nem tud teljesíteni. Legyen tisztában a korlátaival, igényeivel.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Sok ideje mehet el azzal, hogy a közvetlen környezetében próbál támogatni valakit, talán pénzügyi tanáccsal. Legyen óvatos azonban azzal, mit javasol, mert egy esetleges sikertelenség vagy rossz kimenetele az ügynek végül önnek is kellemetlenséget hozhat.

Halak (02. 19.–03. 20.)

Szombaton egy olyan helyzet adódhat, amikor két kevésbé jó megoldás közül kell választania, mivel egyszerre nem tud mindennek megfelelni. Mindez persze nagyon sérti az önérzetét, hiszen nem szereti a félmunkát, de nem kell aggódni, mert hamarosan normalizálódik ön körül minden.