Drámai videó a 97 éves Éva nénitől: Az lenne a jó, ha már nem lennék

Éva néni 97 éves és pár nappal ezelőtt tért haza a kórházból, ahol egy szívritmusszabályzót kapott. Unokája azért döntött úgy, hogy nyit egy TikTok-fiókot az asszonynak, mert szeretné, ha újra lenne célja az életének. Ugyanis Éva néni már szeretné befejezni a földi létet.

Éva néni a napokban esett át egy életmentő beavatkozáson. Fotó: TikTok

Az idős nő első videójában unokája beszél róla néhány szót. „Sziasztok, én Kovács Judit vagyok és nyitottam a nagymamámnak – aki a kilencvenhetedik évében kapott egy pészmékert – egy TikTok-csatornát. Céltalannak találja az életét, ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, ha másoknak segítene ezzel a csatornával. Az életébe sokszor beleszólt a halál, sok veszteséget élt meg ő is.

Most viszont az elmúlásba – mert már ez volt a terve – közbeszólt az élet. Váratlanul kapott egy pészmékert. Most akkor élni kell?

– tette fel nagymamája helyett a kérdést az unoka.

Az első videó pillanatok alatt nagyon népszerű lett. Eddig több mint 114 ezren nézték meg és Éva néni rengeteg hozzászólást is kapott, így hamarosan érkezett is a második rész, melyben a nagymama elmondta, mit is tervezett a műtét előtt. „Bevallom, ilyen idősen teljesen más terveim voltak. Például az, hogy eltávozom az élők világából. Semmiképp nem számítottam rá, hogy tovább éljek. Meg akartam halni! Próbáltam nem enni, de kutya bajom sem lett. Próbáltam nem lélegezni, de előbb-utóbb csak lélegeztem. Sehogy sem ment az eltávozás és most itt vagyok” – mondta Éva néni, aki elmesélte, végül hogyan került kórházba.

Majd elárulta, nem is emlékszik arra a pillanatra, amikor aláírta a hozzájárulását a szívritmusszabályzó beültetéséhez. Unokája szerint az életösztöne működött azokban a percekben.

Éva néni unokája végül feltöltötte azt a videót, amit egyetlen nap alatt több mint 800 ezren láttak és amelyben az asszony elmondja, miért is szeretné, ha véget érne földi léte.

Nekem már az lenne a jó, ha nem lennék. Ezt teljes nyugalommal mondom. Nem élhet az ember örökké és nem élhet célok és önállóság nélkül.

Aki valaha nagyon is gyorsan tudott dönteni mindenben, az nagyon megsínyli idős korában. Most sok olyasmiről kell döntenie, amit nem is szeret. Például arról, hogy kiszolgálják, fürdessék, öltöztessék és az ennivalót elé tegyék. Nagyon nehéz ezt elviselni időskorban. Ezek inkább lelki eredetű problémák, nem fizikaiak, de nem jobbak. A baj az, hogy el kell fogadni, mert nincs más lehetőség” – mondja a videóban Éva néni.