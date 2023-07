Brutális pusztításokat végzett a hazánk körül fortyogó légkör, ránk is ez várhat? – Fotók!

Több mint ötvenen megsérültek, 40 embert pedig evakuálni kellett a heves szélvihar miatt Szerbiában szerda este, Bosznia-Hercegovinában pedig egy ember életét vesztette, amikor a vihar elektromos vezetékeket szakított le. A heves szél csütörtök délelőtt is fennakadásokat okozott Bosznia-Hercegovinában.

Fotó: Pexels (illusztráció)

A szerbiai belügyminisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán 505 tűzoltó végzett mentést Szerbia területén, negyven embert evakuáltak, 20 tűz oltásában vettek részt, valamint letört ágakat és más, közlekedést akadályozó tárgyakat tisztítottak el az utakról.

A vihar fákat csavart ki, tetőket tépett le, építkezési darukat döntött le, a törmelék pedig az utcán parkoló autókban okozott károkat. A lezúduló eső több településen – főleg a Vajdaság területén – elárasztotta az utcákat, a letört ágak pedig elszakították a vezetékeket, ezért több helyen egész éjszaka nem volt áram. A belgrádi repülőteret a szerda este folyamán néhány órára lezárták.

A szerbiai meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki, amely szerint az elkövetkező két nap során hasonló szélviharokra lehet számítani a térségben.

Olaszországban is pusztított a vihar

Az OMSZ a Facebook-oldalán egy bejegyzésben számolt be arról, hogy szerdán egy pusztító vihar söpört végig Közép-Európában, szerencsére hazánk most ebből a vihargócból kimaradt.

Mint írták: tegnap az Alpok fölött kirobbanó zivatarok, zivatarrendszerek kelet felé helyeződve igen hosszú utat megtettek, maguk mögött pedig hatalmas károkat hagytak, sajnos emberi áldozatokról is érkezett jelentés. A zivatarokat volt, ahol 180 km/h-s károkozó szélroham kísérte, de 10 cm-t meghaladó jégátmérőről, sőt az olaszországi Treviso település közelében 15 cm átmérőjű jégről is érkezett jelentés, amely (előzetes adatok alapján) új európai rekord is lehet – áll a bejegyzésben.