Hatalmas magyar siker: világbajnok lett a 11 éves Julianna

Világbajnoki címet szerzett az újbudai Missfit Sportegyesület versenyzője, a 11 éves Vámos Julianna, és világbajnok harmadik helyezett lett a 15 éves Gyuris Botond – adta hírül az újbudai egyesület. Top 6-ba került és 4. helyezett lett a 14 éves Samu András, és egy csodás 7. helyezést ért el a 13 éves Gáspár Melinda.

A fiatal versenyzők a szerbiai Cacak városában az elmúlt hétvégén rendezett IFBB gyermek-fitneszvilágbajnokságon értek el kimagasló eredményeket. A világ egyik legrangosabb gyermekfitneszversenyén 10 ország közel 200 versenyzője több kategóriában is színpadra lépett.

A magyarok 6 kategóriában győzedelmeskedtek, hatszor csendült fel a magyar himnusz. MissFit versenyzője mellett világbajnoki címet szerzett: Bolvári-Takács Dávid (11), Toók Abigél (12), Tóth Patrícia (15), Baranyai Karina (14) és a Mambo csapat. Vámos Julianna kategóriájában életében először állhatott fel világversenyen a dobogó legfelső fokára, és a MissFit Sportegyesületnek is ez az első vb-aranyérme.

Az újbudai tehetség három éve kezdett el akrobatikusfitnesz-edzésekre járni a MissFit sportegyesületbe, melynek vezetője Mészáros Anna pedagógus, edző, nemzetközi bíró, akinek a neve nem ismeretlen a fiatalok számára, hiszen – ahogyan arról már a Bors is beszámolt – háromszázezres követőtábora van a TikTokon, ahol többek között a tanári pálya szépségeit, nehézségeit is bemutatja, továbbá elhivatott az egészséges életmód iránt, de a legnagyobb „szerelme” mégis az egyesületébe járó gyermekek tanítása. Julianna tehetsége hamar megmutatkozott, a sportággal való találkozása után fél évvel már versenyeken mérette meg magát, egy évvel később elite kategóriába került át. 2022-ben kijutott a világbajnokságra, ahol 4. helyezést ért el. Az idei szezonban minden országos versenyt megnyert, többek között azt a két kvalifikációs megmérettetést is, amely szükséges volt a világbajnokságon való részvételhez.

Heti 5 edzés, a versenyekre való felkészülés mellett Juli kitűnő tanuló a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskolában. Edzője így vélekedik válogatott tanítványáról, Juliról:

Januárban megkérdeztem Tőle, hogy mi a célod. Rögtön azt válaszolta, hogy világbajnoki első hely. Ezzel a kijelentéssel Juli minden egyes edzésen így állt a munkájához, mint egy Világbajnok. Meg is lett az eredménye! Ez a pici lány sokak számára példakép lehet! Ügyes, okos, tehetséges, szerény, egészségesen optimista, és most már Világbajnok is!