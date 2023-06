120 millióért felújított fekáliás tér: megszólalt a zuglói mutyi érintettje

Kiverte a biztosítékot a zuglóiaknál az önkormányzat által 2021-ben 120 millióért felújított, aztán fekáliássá lett tér. A Thököly utca, Róna utca és Varsó utca találkozásánál lévő terecskét hajléktalanok és alkoholisták foglalták el, akik itt isszák meg a közeli dohányboltban bevásárolt piákat.

120 millióért felújított fekáliás tér (Fotó: Végh István / Metropol)

Mint arról a Metropol a napokban beszámolt, az egyik padon még mindig emberi ürülék nyomai láthatók. A tér egyik gyakori vendége ugyanis nemrég annyira vállalhatatlan állapotba került a féldecis üvegek tartalmától, hogy ott sikerült a dolgát elvégeznie.

Nem sikerült maradéktalanul lepucolniuk az önkormányzat embereinek a fekáliát (Fotó: Végh István / Metropol)

Azonban nem csak a 120 millióért felújított minipark jelenlegi helyzete botrányos, hanem az a mutyi is, amiért a zuglói önkormányzat a terecske felújítása mellett döntött. A „Szajna-parti életérzés” nevet viselő program a Varsó utca végének teresedését tűzte ki célul, és ezzel egyidejűleg a tér sarkán már évek óta üresen álló, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiséget is kipofoztatta az önkormányzat – potom 16 millió forintért. Új üvegportált kapott, komplett új elektromos, víz- és csatornarendszert építettek ki, a belső elrendezést átépítették, sőt még csaptelepeket, szanitereket is felszereltek.

A program neve és egy előterjesztés azonban hamar lebuktatta a baloldali városvezetőket: kiderült, hogy egy másik önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségben működő francia cukrászat költözne a frissen felújított ingatlanba. Miattuk újíttatták fel a teret is, miattuk szerepelt a gazdasági tervben a „Szajna-parti hangulat”, miattuk költött a zuglói önkormányzat 136 (!!!) millió forintot a felújításra. A csere nem történt meg, a mutyi ugyanis napvilágot látott a Metropol hasábjain, azzal együtt, hogy a Zuglóban hatályos helyiségbérleti rendelet nem tartalmaz cserelehetőséget, az önkormányzati helyiség bérbeadása kizárólag nyilvánosan meghirdetve, pályáztatás útján történhet.

Megérte felújítani: azóta is üresen áll az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség (Fotó: Végh István / Metropol)

A helyiség azóta is üresen áll, pedig már lett volna, aki kiveszi. Egy pékséget működtető cég már 2017 májusában felkereste a zuglói önkormányzati ingatlanokat kezelő Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.-t egy hivatalos levélben, és jelezte igényét, hogy bérbe venné az üresen álló helyiséget. A ZVK Zrt. azonban arra hivatkozva, hogy a bérlés pályáztatás útján zajlik, nemleges választ adott. A pékség tulajdonosa most a Metropol cikke alatt szólalt meg, amelyikben a tér állapotáról írtunk, és igazolta a történet hitelességét.

Személyesen is leírta a történetet a vállalkozó – Fotó: Facebook

„6 évvel ezelőtt én voltam az a vállalkozó, aki megkereste az önkormányzatot, hogy az akkor már hosszú ideje zárva tartó üzletet kibérelné. Szóra sem méltattak. Majd egyszer csak látom, hogy elkezdték felújítani. Nem volt nehéz kideríteni, hogy állítólag az Ideal cukrászda, ami 2017-ben talán még kint volt Franciaországban, a megcélzott cserepartner. Némi nyilvános érdeklődés után kiírták pályázatra, meg is ajánlottuk a legmagasabb összeget, de ekkor azt találta ki az önkormányzat, vagy nem tudom ki, hogy az összes érvényes ajánlattevőt meghívja licitre. Biztos törvényes így, nem értek hozzá. Majd lett egy nyertes, aki végül visszalépett. és még nincs vége a történetnek... Azóta máshol nyitottam. Én is zuglói lakos vagyok, ezért is kísérem figyelemmel az itteni dolgokat és ezért is szerettem volna a saját kerületünkben is nyitni üzletet. Most más kerületeket gazdagítok…” – írta a férfi.