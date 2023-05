Te tudod, miket ünneplünk a hosszú hétvégén?

A pünkösd egy olyan ünnep, amit minden évben más időpontban ünneplünk. Milyen napra esik idén, miért munkaszüneti nap pünkösdhétfő és mire emlékezünk ilyenkor? Jöjjenek a válaszok!

Ferenc pápa beszédet mond a Karmelita Kolostorban. (2023. 04. 28.) Fotó: Koszticsák Szilárd

A pünkösd a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe húsvét és karácsony után. Az, hogy egy adott évben mely napra esik, attól függ, mikor van húsvétvasárnap. Az ezt követő 50. napon vagy 7. vasárnapon van ugyanis pünkösd, mely idén május 28-ára esik.

Miről is szól a pünkösd?

Pünkösdkor a szentlélek eljövetelére és az egyház születésnapjára emlékezünk. A Biblia szerint ezen a napon gyűltek újra össze Jeruzsálemben a Jézus halála után szétszéledt tanítványok. Miután pedig lángnyelvek képében megszállta őket az Isten, különböző nyelveken kezdtek el prédikálni az apostolok, aminek hatására ezrek tértek és keresztelkedtek meg egyetlen nap alatt.

Innen ered az ünnep

A pünkösd a görög ötvenedik szóból ered, vagyis a szentlélek eljövetelét már az őskeresztények is a húsvét utáni 50. napon ünnepelték. Az ókorban egyébként a pünkösd a húsvét utáni 50 napos időszak egészét is jelentette, például Szent Ambrus milánói püspök szerint ez az időszak egyetlen hosszú vasárnap, amit ugyanúgy kell megünnepelni, mint a húsvétot – olvasható a punkosdinfo.hu-n.

A pünkösdhétfő munkaszüneti nap

Régebben pünkösdvasárnap mellett a pünkösdhétfő is ünnepnap volt, de a második vatikáni zsinat óta már nem külön egyházi ünnep. Ennek ellenére sok országban – köztük Magyarországon is – pünkösdhétfő továbbra is munkaszüneti nap. Emellett pedig 2018 óta a katolikus egyház pünkösdhétfőn üli meg a Boldogságos Szűz Mária ünnepét.

Ezek az ünnep jelképei

A szentlélek eljövetelének legfőbb szimbóluma a fehér galamb, csőrében egy olajfaággal. Ez már a legkorábbi ismert ókeresztény ábrákon is feltűnik a római katakombákban. A galamb mellett szintén a pünkösdi szimbólumok közé tartozik a lángnyelv, a tűz, és a szélzúgás is. A középkorban például pünkösdkor a lángnyelvekre utalva égő szalmát dobáltak le a templomok tetejéről, ezzel emlékezve a szentlélek eljövetelére.

Hagyományok és szokások

Mivel pünkösd egy kiemelt ünnep, amiről ráadásul évszázadok óta megemlékeznek, számos népszokás kapcsolódik hozzá. Például úgy tartják, ha pünkösdkor szép az idő, akkor gazdag bortermés várható, de ha esik, az ritkán hoz jót. Sokan gyűjtenek ilyenkor harmatot is, mert úgy tartják, a pünkösdi harmatnak gyógyító ereje van. Kenyeret viszont nem szabad ezen a napon sütni. Ekkor választják a pünkösdi királyt és királynőt is. Az ügyességi próbákkal választott pünkösdi király hatalma egy évig tart, ez idő alatt pedig minden lakodalomba ellátogathat és ingyen ihat a kocsmában. Ilyenkor van a csíksomlyói búcsú is, ami az egyik leghíresebb búcsú és egyben a legnagyobb zarándokesemény is. Minden évben több százezren látogatnak el a csíksomlyói kegytemplomhoz és a közelben megrendezett nagyszabású szabadtéri misére.

Május utolsó vasárnapján a gyermekeket ünnepeljük (Fotó: Oleksiy Rezin/Shutterstock)

A gyermekek boldogsága most különösen fontos

A karácsonyhoz hasonlóan a gyermeknapot is szinte az egész világon megünneplik, igaz, kicsit máshogy és máskor. Magyarországon minden évben május utolsó vasárnapja a gyerekek ünnepe.

Az ünnep Törökországból, az 1920-as évekből ered, ahol április 23-án tartották meg először. Musztafa Kemál Atatürk, a későbbi Török Köztársaság alapítója ezt a napot nyilvánította gyermeknappá, méghozzá azért, mert ekkor volt a török nemzeti függetlenség napja. Ezzel szerette volna felhívni a figyelmet arra, hogy a gyermekek jelentik a jövőt mindenki számára. Nem sokkal később, az 1925-ös svájci Nemzetközi Gyermekjóléti Konferencián úgy határoztak a résztvevők, hogy ettől kezdve a nyugati országokban is megtartják a gyermeknapot. Az ünneplésre a július elsejét jelölték ki. Végül az ENSZ az 1954-es közgyűlésén úgy döntött, hogy létrehozza az egynapos, nemzetközi gyermeknapot.

Gyermeknap itthon

Magyarországon 1931. óta ünnepeljük a gyermeknapot, 1950 óta pedig mindig május utolsó vasárnapján, a többi volt kommunista országhoz hasonlóan. Vagyis az idei gyermeknap május 28-án lesz.

Gyermeknap külföldön

Sok országban november 20-án ünneplik a gyermekeket, mivel az ENSZ közgyűlése 1989. november 20-án fogadta el a gyermekek jogairól szóló egyezményt. Míg más országokban a svájci gyermekjóléti konferencián kijelölt június 1-én van a Nemzetközi gyermeknap. Japánban 1948 óta nemzeti ünnepnek számít és május 5-én tartják. Indiában november 14-én az ország első miniszterelnökének születése napján jó gyereknek lenni, Argentínában augusztus második vasárnapján, Chilében viszont az elsőn. Kolumbiában és Mexikóban áprilisban, Kubában júniusban, Brazíliában és Peruban pedig októberben ünnepelnek. Afrika legtöbb államában viszont egyáltalán nem ünneplik a gyerekeket.

Ha gyereknap, akkor állatkölykök

Sokféle, nemrégiben világra jött kisállatot, többek között prérikutya kölyköket, tarvarjú fiókákat, zebracsikót és kis gazellát is láthatnak, akik a pünkösdi-gyermeknapi hosszú hétvégén ellátogatnak a Budapesti Állatkertbe. Lesznek látványetetések, állattréningek, illetve zenés programok is.

Már javában készül a háromnapos hosszú hétvégére a Budapesti Állatkert, hiszen a városligeti intézményben a pünkösd, illetve a gyermeknap mindig kiemelt jelentőségű a látogatók körében.

A gyermekvasút gyermeknapon még izgalmasabb

Vasárnap a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút színes programokkal várja a családokat a hűvösvölgyi végállomáson.

Május 28-án, gyermeknapon a 18 éven aluliak díjmentesen utazhatnak a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton. A vonatok aznap 40-50 percenként járnak, ráadásul gőzvontatású nosztalgiavonat is közlekedik. Az élményekkel teli utazáson kívül Hűvösvölgy állomáson 10 és 17 óra között családi programokkal kedveskednek a látogatóknak.

A kisebbeknek lesz arcfestés, óriásszínező, óriás társasjáték, alkotóház, ugrálóvár, akadálypálya, gyermekvasúti LEGO járművek, egyenruhás fotózás. A családi kvíz nyertesei vasúttal kapcsolatos ajándékokra is számíthatnak.

Fantázia-sziget a Kalákával és Szalóki Ágival

Ingyenes programokkal várja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a családokat gyermeknap alkalmából a margitszigeti Kristály Színtérben május 28-án 10 és 16 óra között.

A Kaláka és Szalóki Ági koncertjén a verseké lesz a főszerep, míg kiváló mesemondók, Bumberák Maja, Kerekes Valéria, Lovranits Júlia és az Aranyszamár Bábszínház közreműködésével a mesék világa elevenedik meg. Agócs Írisz, Vig Balázs révén megidéződnek a gyerekkönyvek is. Lesz Zenebatyu, Népmesekincstár, papírszínház foglalkozás és állatkerti bátorságpróba is. Megismerhető lesz egy hagyományos, korhű nyomdagép, emellett kreatív programok sora is várja az érdeklődőket, melyeket a Cellux Csoport és gyerekkönyvtárosok tartanak. A Fantázia-sziget makettpályázatra érkezett legjobb alkotások is megtekinthetők lesznek a helyszínen – olvasható a rendezvény közleményében.

Újabb programok a kertek szerelmeseinek

Az ELTE Füvészkertben, a Budatétényi Rózsakertben és a Gödöllői botanikus kertben is újabb programokkal készülnek. Aki teheti, menjen el a Füvészkertbe, tegyen egy sétát az évszázados fák közt, gyönyörködjön a felújított üvegházak kincseiben!

Magyarország legrégebbi botanikus kertje fő céljához méltó módon 8000-nél is több növényfajt tár a nagyközönség szeme elé, azonban sok olyan titkot is rejt, amiről nem szól növénytani tájékoztató tábla. Épületek, emlékművek, szobrok – általában szerényen meghúzódva adják át a főszerepet a növényeknek, s kevés szó esik róluk. Ezúttal viszont fordul a kocka: fókuszban a Füvészkert épített kincsei – minden, ami nem növény!

A főváros mellett az ország számos pontján készülnek programokkal a hosszúhétvégén (Fotó: Facebook)

Rengeteg program lesz Budapesten

Számos fővárosi program közül válogathatnak a családok, az egynapostól egészen az egész hétvégén át tartóig. Az egyik legnagyobb és legnépszerűbb eseményen, a Városligeti Gyermeknapon például lesz internetsátor, benne a biztonságos internethasználattal kapcsolatos interaktív játékok, Sportsziget sok mozgással és meglepetésvendégekkel, lovasterápiás bemutató, focikupa, de kitelepül a gyermekmentők fogászati busza és nőgyógyászati szűrőkamionja is.

Vidéken is lesz mit csinálni

Több, mint 100 programon lehet részt venni szerte az országban, részben a pünkösd, részben pedig a gyermeknap okán. Egyebek között Orfűn, Sopronban, Szegeden, Szekszárdon, Dunaújvárosban, Cegléden, Gyulán, Hatvanban, Székesfehérváron, Vácon és Veresegyházon is lesznek gyermeknapi vagy épp pünkösdi programok.

A Balatonon is tárt karokkal várják a gyermekeket

Gyakorlatilag az összes nagyobb tópart-menti településen lesz valamilyen pünkösdi vagy gyermeknapi program. Siófokon például négy napig tartó bulit rendeznek koncertekkel, felvonulással, tombolával.

Forgalomkorlátozás a VIII. kerületben

Filmforgatás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás van május 25. és 27. között Budapest VIII. kerületében. Tilos megállni május 25-én 0 órától május 27-én 12 óráig a Magdolna utca 2-9 számok előtt, és a Szigony utca 1-3. számok előtt. Időszakosan lezárják május 26-án 17 órától május 27-én 5 óráig a Magdolna utcát a Koszorú utca és a Szűz utca közötti szakaszon, és a Vasas közt.

Forgalomkorlátozás a XI. kerületben

Rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz május 27. és 28. között Budapest XI. kerületében. Tilos megállni május 27-én 6 órától május 28-án 22 óráig a Vizsla utca mindkét oldalán, és a Neszmélyi út mindkét oldalán.