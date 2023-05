Gyász: tragikus hirtelenséggel elhunyt a Ferencváros egykori kapusa

Hetvenhét éves korában elhunyt Hajdú József, a Ferencváros örökös bajnoka, a zöld-fehér labdarúgóklubbal kétszeres bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes kapus.

Sokan gyászolnak Fotó: Pixabay

Az egyesület honlapja hétfőn számolt be az 1978/79-es szezonban Fair Play-díjat is kapó sportember haláláról. Hajdú József minden versenysorozatot figyelembe véve 155 alkalommal lépett pályára a Ferencvárosban, 1981-ben és 1999-ben az FTC örökös bajnoka címet is megkapta. Hajdú József kapusedzője volt a Ferencvárosnak akkor, amikor a zöld-fehérek az 1995/96-os idényben a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepeltek.