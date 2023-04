Megszakad a szív: halott barátai mellett feküdt a roncsok között 2 napig a 20 éves lány

A 21 éves Eve Smith, a 24 éves Rafel Jeanne és a 21 éves Darcy Ross meghalt autóbalesetben. A 20 éves Sophie Russon most megosztott egy közös fotót elhunyt barátaival a közösségi oldalán, melyhez annyit írt: „Szeretlek titeket!”

Fotó: Pixabay

A fiatal lány is a csapattal utazott, ám ő és egy másik társa túlélte a történteket. Jelenleg kórházban lábadozik azután, hogy életmentő műtéten esett át, koponyatörése és agyvérzése is volt. Azóta a lány már képes beszélni és enni is, ez pedig szinte csoda, ahogy az is, hogy életben van.

Nagyon hálásak vagyunk, hogy Sophie-t nem vesztettük el

- mondta a lány édesanyja, Anna Certowicz.

Cardiff'taki korkunç kaza sonrası hayatta kalmayı başaran Sophie Russon, en yakın iki arkadaşı Eve Smith ve Darcy Ross'u kaybetti. #Kaza #İngiltere https://t.co/UVYiHdqf8Z — İngiltere Gündemi (@gundemingiltere) April 24, 2023

Sophie és barátai eltűnését azután jelentették, hogy nem tértek haza egy buliból egyik este. Miután a családok aggódni kezdtek, a fiatalok keresésére indultak. Végül a rendőrök bukkantak rájuk Cardiff közelében az autópályán. Az öt utas közül hárman életüket vesztették, a másik két utas pedig a roncsok közé szorult életveszélyes sérülésekkel. Úgy tudni, a fiatalok kocsija valamiért letért az útról és fának csapódott - írja a The Sun. Sophie-t és másik társát, Shane-t kórházba szállították. Két napig voltak eszméletlen állapotban a roncsok között, halott barátaik mellett.

El sem tudom képzelni, mennyi időbe telik, mire túljut ezen. Rengeteg támogatásra lesz szüksége

- fogalmazott Anna.