Borzalom! – ilyen lesz az időjárás május első hetében

Sokan várják már a háromnapos hosszú hétvégét. A legtöbben különféle szabadtéri programokat is szerveznek, sőt a telekre is kilátogatnának. Mindenkit az érdekel, hogy végre eljön-e az igazi tavasz, sok napsütéssel és kellemes hőmérséklettel. Nos, ha a koponyeg.hu előrejelzését nézzük, erre elég kicsi az esély.

Fotó: Pixabay

Ami a legjobb hír, hogy néha majd látjuk a napot, de közel sem lesz maradéktalan napsütésben részünk a hosszú hétvégén, sőt még utána sem.

Szombatra és vasárnapra a mostanihoz képest valamelyest emelkednek a napi maximumok, így már 19 fok is lehet, ám mindkét nap előfordulhat zápor és zivatar is. Hétfőn, vagyis május 1-jén szerencsére napos és felhős időszakok váltják majd egymást, így akik szabadtéri majálisra mennének, kis rizikó bevállalásával tervezhetnek ilyesmit is.

Ám ezt követően ismét visszaesik valamelyest a hőmérséklet, így május első hetében jobbára 16-17 fokos napi maximumokra számíthatunk. Ráadásul mindennap várható eső, vagy rövidebb zápor és zivatar, így jó, ha az esernyő egy darabig útitársunk marad.