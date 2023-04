Biztonsági őrnek adta ki magát a férfi, aki gyerekektől lopott

Két 13 éves lány indult el vásárolni a Nyugati pályaudvar melletti plázába, akik szerencsétlenségükre telefonjaik nélkül voltak kénytelenek hazatérni.

A biztonsági kamerák is segíthették a rendőröket a csaló-tolvaj megtalálásához

A tolvaj gyanúsított lopással

A két gyermek, miután megvásárolták az egyik üzletben, amit szerettek volna, a bolt bejárata előtt találkoztak egy ötven év körüli férfivel, aki azt mondta nekik, hogy biztonságiőr és egy felvételen látták, hogy elloptak egy szájfényt. Természetesen a lányok mondták, hogy ilyen nem történt, de a férfi ragaszkodott hozzá, hogy menjenek ki a pláza elé és mutassák meg a táskájuk tartalmát. A sértett testvére mesélte el lapunknak, hogy a lányok ekkor nagyon megrémültek, ezért azt csinálták, amit a felnőtt mondott nekik.

Kipakoltatta a húgom táskáját, de csak az övét. Majd mondta, hogy visszapakolhatja, de kellenek neki a telefonok, hogy megnézze, hogy nem fotóztak-e le valamit a lányok

– idézte fel a történteket az egyik meglopott lány nővére.

Eltűnt a mobilokkal

A férfi azt mondta, hogy a telefonokat meg kell mutatnia a főnökének, de csak az egyik lány mehet vele.

A húgom barátnője kint maradt, a húgom meg bement a kettő telefonnal

– nyilatkozta az egyik sértett testvére, aki azt is hozzátett, hogy a férfi visszaélt a gyermeki naivitással.

A kislánnyal bent közölte a férfi, hogy adja át a telefonokat és várja meg ott. Ekkor már teljesen meg volt rémülve a lány, ezért azt tette, amit mondott neki az álbiztonságiőr, aki aztán eltűnt a nyugati aluljáró felőli kijáratnál. Amikor a kislány rájött, hogy valószínűleg nem kapja vissza a telefonokat, szólt a másik lánynak is, majd a valódi biztonságiőröket is megkeresték, akik értesítették a rendőrséget.

Nem mindenki biztonsági őr, aki annak látszik Fotó: shutterstock

Felismerték az elkövetőt

A két lányt kihallgatták a rendőrségen és pénteken be is hívták az egyik sértettet és anyukáját, hogy azonosítson egy gyanúsítottat. Több kép közül kellett felismernie a férfit, ami sikerült is neki.

A család nyomatékosította, hogy kizárólag azért nyilatkozott a Metropolnak, hogy mások ne járhassanak így, hiszen bár megvan az elkövető, bármikor megpróbálhatja más is kihasználni a gyermekek naivitását. A lányok telefonjai a mai napig nem kerültek elő.