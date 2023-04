A lusták biciklije, ami annyiba kerül, mint egy autó - avagy 5 tévhit az elektromos kerékpárokkal kapcsolatban

Hazánkban napról napra egyre több elektromos kerékpár szaladgál az utakon, az uniós és állami pályázatok pedig még tovább növelték ennek a praktikus, gyors, mégis környezetbarát közlekedési formának a népszerűségét. Ennek ellenére még mindig sok tévhit kering a köztudatban az e-bringákkal kapcsolatban. Cikkünkben most ezeket szeretnénk szertefoszlatni.

Az elektromos kerékpárt nem is kell tekerni

Mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogy mi is az az elektromos kerékpár. Ez egy olyan közlekedési eszköz, amely rendelkezik elektromotorral és akkumulátorral, és ezek segítségével képes könnyebbé tenni a haladást. Ezt a legtöbb bringa kizárólag elektromos rásegítéssel teszi (ezek gyűjtőneve a pedelec), vagyis mindenképpen pedálozni kell a hajtásukhoz, csak az elektromotornak köszönhetően ez nem annyira megterhelő. Ugyanakkor valóban vannak olyan e-bike-ok, amelyek egy gázkarnak köszönhetően rövidebb hatótávon akár tekerés nélkül is mozgásba hozhatók. Pedál azonban ezeken is van, ahogy elektromos rásegítés is. Hazánkban egyébként az előbbi kategória, vagyis a pedelec az elterjedtebb.

Az elektromos kerékpár lustáknak való

Azt kár lenne vitatni, hogy egy e-bringát tekerve könnyebb haladni, mint egy hagyományos biciklivel. De hát éppen ezért találták ki őket, hogy az ember kényelmes tempóban “vitorlázva” ne izzadjon le, mire eljut A-ból B-be, hosszabb távoknak is neki merjen indulni, mint amikre egyébként vállalkozna vagy éppen gyorsabban tegye meg ugyanazt az utat. Ez viszont nem jelenti azt, hogy az elektromos kerékpározásnak nincs sportértéke. Felmérések szerint egy e-bike nyergében 30%-kal égetünk el kevesebb kalóriát, ami főleg abban érezhető, hogy az elindulások, gyorsítások és a domborzati viszonyok nem jelentenek akkora kihívást. Vagyis ahelyett, hogy hol kiakasztanánk a pulzusunkat, hol pedig ezt próbálnánk meg kiheverni, folyamatosan egy egyenletes, úgynevezett “kíméletes edzést” végzünk, mint amilyen a jóga, a pilates vagy éppen a nordic walking.

Az e-bike gyorsan lemerül, aztán meg lehet vele sétálni hazáig

A Magyar Kerékpárosklub 2022-es felmérése szerint egy hazai kerékpáros alig több mint 10 kilométert teker azokon a napokon, amikor nyeregbe pattan, de még a kifejezetten sokat kerekező fővárosiak is “csak” 18,3 km-t hajtanak. Eközben az elektromos kerékpárok hatótávja – a rásegítés mértékétől függően – általában 40 és 80 km között alakul. Vagyis egy feltöltéssel még a hosszabb távokat pedálozó budapestiek is el tudnak menni 2-4 napot, ennyi idő alatt pedig alighanem találnak egy szimpatikus dugaszoló aljzatot, amellyel feltölthetik az – esetek többségében már kivehető – akkumulátort. De egyébként akkor sem kell kétségbe esni, ha mégis lemerül a bringa, ugyanis az e-bike nem e-roller: ha elfogy a töltés, lehet vele tovább tekerni, akár egy hagyományos biciklivel.

Az e-bike-ozás városi műfaj

Tény, hogy az elektromos kerékpár egy kifejezetten praktikus nagyvárosi közlekedési alternatíva, de ne gondoljuk azt, hogy kikapcsol, ha település vége táblát lát. Sőt, az egyik legnagyobb élvezet úgy használni az elektromos rásegítést, hogy akár kilométereken keresztül egyszer sem kell fékeznünk, mert mondjuk éppen két település között suhanunk. Emellett vannak kifejezetten tereptúrákra szánt e-bringák is, azoknak, akik a beton gyűrése helyett inkább a sarat szeretik dagasztani – a könnyített tekerés itt is hatalmas segítséget tud jelenteni a kerékpáros számára. Azoknak pedig, akik bicikliúton szeretnek kerekezni, de nem szívesen merészkednek ki az autók közé, remek választás lehet például egy összecsukható modell, amely ingyenesen szállítható a tömegközlekedési eszközökön.

Nincs minőségi e-bike fél millió forint alatt

Ez a tévhit annyiban más, mint a többi, hogy míg a korábbi négynek csak kevés, vagy szinte semmi valóságalapja nem volt, ezt az állítást sokáig valóban nehéz lett volna megcáfolni. A közelmúltig ugyanis tényleg inkább a milliós nagyságrendű árak voltak jellemzőek, de ennek az időszaknak szerencsére vége – hála a Bixie Bike-nak! Ez az idén áprilisban rajtoló webshop ugyanis azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megfizethető elektromos kerékpárokkal hódítsa meg a hazai piacot. Éppen ezért kínálatukban a legtöbb kerékpár ára a félmilliós lélektani határ alatt marad, de a legnépszerűbb csúcsmodell sem kerül többe 650 ezer forintnál. A Bixie Bike-nál ráadásul ezek az összegek a menetkész bringára értendők, ugyanis a lámpákat, a sárvédőket, a kitámasztót, a pedálozás nélküli hajtást biztosító gázkart, és – modelltől függően – a csomagtartót és a kosarat is tartalmazzák.

