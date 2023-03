Véres családi tragédia Mohácson, megszólalt a szomszéd

Megölte feleségét, ezt bejelentette a rendőrségen, majd búcsúlevelet hagyva önmagával is végzett egy férfi Mohácson. A korábban a francia idegenlégibióban teljesítő férfi annak idején Dél-Afrikában ismerte meg feleségét, két közös gyermekük született. A házaspár Mohácson élt, mindennapos borzalmas között. Az asszony ugyanis súlyos betegségben szenvedett, naponta többször is epilepsziás rohama volt. Ezért is hozhatta meg kegyetlen döntését a házaspár.

A TV2 Tények című műsorában megszólaló szomszéd szerint a házaspár eddig bírta a borzalmakat.

- Az asszony többször is azt mondta, nem bírja tovább. Naponta háromszor-négyszer is rohama volt - nyilatkozta a szomszéd.

A rendőrség emberölés gyanújával indított nyomozást. A nyomozók megállapították, hogy a férfi egy lövéssel először a feleségét, majd egy újabb lövéssel önmagát ölte meg. A pisztolyt a nyomozók lefoglalták.