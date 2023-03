Több ezer gyermek közül válogatták ki az őstehetségű magyar gokartos fiút – Galéria

Saját Facebook-oldalán számolt be róla a kétszeres magyar bajnok, Zsebő Marcell, hogy a dobogó legfelső fokára állhatott fel a legmagasabban jegyzett gokart széria, a ROK CUP verseny olaszországi, castrezzatói futamán, amit a Formula-versenyek előszobájának is szoktak nevezni. Az ötödikes fiú már egy nemzetközi profi csapat tagja, akik mindannyian azért dolgoznak, hogy a kiskunhalasi fiatal a lehető legeredményesebb lehessen. Marcival és az édesapjával beszélgettünk a kezdetekről és a jövőbeli terveikről.

Marci a dobogó legfelső fokán egy futamgyőzelme után

Apa hobbijával indult minden

Zsebő Károly, Marci apukája szinte megszállottan rajong a technikai sportokért és néhány évvel ezelőtt úgy döntött, hogy rajongása tárgyát művelni is szeretné, ezért vásárol magának egy gokartot.

Az üzletben nézelődve megláttam egy apró, egy gyermek gokartot is és úgy éreztem ez a fiamnak biztos tetszene, így az előzetes tervvel ellentétesen végül két versenygéppel tértem haza

– idézte fel a kezdeteket Károly, aki elmondta, hogy a járműveiket egy kecskeméti pályán próbálták ki, ahol Marcit egy versenyre hívták, és lényegében ezek után a gyermek is megfertőződött a benzingőzzel. Azóta kétszeres magyar bajnok és már az olasz AV Racing profi csapat tagja.



Akárcsak a legnagyobbak

Marci elárulta nekünk, hogy a szülei csak azzal a feltétellel engedték neki a gokartozást, hogy a tanulmányai eredményei nem látják kárát, és mivel ő kitűnő tanuló ez nem jelent problémát. A gyermek iskolája büszke a tanulója eredményeire és mindenben támogatják a fiatal tehetséget.

„Nagyon együttműködőek a tanárok, pedig sokat hiányzik, ám engedik neki, hogy előbb megírjon egy dolgozatot, vagy feleljen egy-egy anyagrészből. Szerencsére rendkívül szorgalmas is a versenyek közötti szünetekben is tanul, a leckéjét írja”

– fogalmazott az apuka, aki arról is beszélt, hogy már most olyan életet él a gyermeke, akárcsak az F1-es pilóták, a világ különböző helyein versenyez, egy nemzetközi csapatban, ahol mindenki angolul kommunikál, emiatt is külön nyelvleckéket vesz a fiú. Emellett úgynevezett Fit4Race edzéseket is végez, melyek fizikálisan készítik fel a versenyzésre. Mindezek felett külön kiemelték Darvasi Marcellt, aki a fiú mentora és szerelője a kezdetektől fogva és az olasz csapatba való igazoláskor is ragaszkodtak a személyéhez.

Óriási segítséget kapunk a magyar állam által működtetett tehetséggondozó szervezettől, a HUMDA Academytől is, ahová Marcit több ezer gyermek közül válogatták ki

– osztotta meg velünk Károly.

Marci ragaszkodik mentorához, Darvasi Marcellhez, aki egyben a szerelője is

Gyermeknek lenni

Marci elárulta, hogy egy külső szemlélőnek úgy tűnhet, hogy sok lemondással jár az ő élete, de a versenyzőtársai között vannak barátai, akikkel ugyanolyan programjai vannak, mintha az osztálytársai lennének, emellett a szülei odafigyelnek rá, hogy a versenyhelyszíneken jusson idő családi kikapcsolódásra is, hiszen nem lehet mindig a lakókocsiban, a versenypályán eltölteni az idejüket. Amikor a céljairól kérdeztem Marcit szerényen csak ennyit mondott:

„Szeretnék a lehető legmagasabb osztályban versenyezni” – tudatta a tehetség, aki elárulta, hogy a régi versenyzők közül Ayrton Senna, a maiak közül pedig Max Verstappen a kedvence.