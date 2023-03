Fellélegezhetünk: a NASA már biztos benne, hogy nem fogunk úgy kihalni, mint a dinoszauruszok

Egy Földbe csapódó aszteroida irtotta ki a dinoszauruszokat, és sajnos a csillagászok véleménye szerint nem lehetetlen, hogy valamikor újra egy hasonló eseménnyel kell szembenéznünk. És ez nem csak a katasztrófafilmek világa, hiszen a NASA is igen komoly erőket vetett be, hogy megakadályozzon egy lehetséges becsapódást. Olyannyira, hogy életre hívták a DART (Double Asteroid Redirection Test, azaz dupla aszteroida-eltérítő teszt) missziót, mely most újabb, talán mindennél fontosabb állomásához ért. Most fejezték be ugyanis a 2022 szeptemberében lezajlott kísérlet eredményeinek kielemzését, melyből azt szűrték le: az akció nemcsak sikeres volt, de a jövőben megmentheti akár az emberiséget is – írja a Daily Star.

Sikeres volt az aszteroida-eltérítés Fotó: AFP

Cristina Thomas csillagászati szakértő elmondta a DART-misszió kapcsán, hogy noha az emberek úgy gondolják, hogy a NASA gyakorlatilag „biliárdot játszik a világűrben”, valójában azonban az aszteroidákat nem egyetlen szilárd kőzetként kell elképzelni, sokkal inkább egy hatalmas törmelékhalmazként, így jóval bonyolultabb a helyzet annál, hogy „odébblöknek” egy űrsziklát.