Húsvéti vásár Budapest szívében: nyit a Vörösmarty Tavasz

Színes, vidám forgataggal, a tavasz illataival és ízeivel, a megújuló természet felpezsdítő energiájával tölti meg Budapest szívét a Vörösmarty Tavasz, a belváros legújabb húsvéti vására.

Kivirágzik a Vörösmarty tér

Március 30. és április 16. között tavaszi dekoráció frissíti fel a Vörösmarty tér meghatározó pontjait. Majd ötszáz méter hosszú virággirland, valamint több ezer darabból álló virágdekoráció díszíti a teret, de karakteres színfolt lesz a látogatót szelfire csábító, virágos lugas és az a szemet gyönyörködtető, virágoskertként díszelgő kiállítópont is, ahol kedvező áron, bárki beszerezheti az otthonra szánt húsvéti dekorációt és persze a virágokat is.

A virágpompa mellett a tér grandiózus látványosságának ígérkeznek a Szentendrei Skanzenből érkező óriásbútorok is. Szentendre hagyományőrző múzeuma ráadásul aktivitásokkal is jelen lesz: április első és harmadik hétvégéjén a Vörösmarty téren is megnyitja kapuit, hogy tavaszváró, húsvéti kézműveskedéssel és játékokkal várja az ideérkezőket.

Változatos programok gyerekeknek és felnőtteknek –

a téren és azon túl

A vásár kulturális programokkal is csábítja a látogatókat. A téren napi rendszerességgel élő zenei produkciók szórakoztatják majd a Vörösmarty Tavasz közönségét: hallható lesz hagyományos népzene és a modernebb utcazene is, szombat délutánonként és nagypénteken pedig gyerekeknek szóló bábelőadások kerülnek műsorra.

A kisebbek számára kézműves ház nyújt további programokat a tartalmas időtöltéshez. Kreatív foglalkozások tucatjai közül lehet majd válogatni, amelyek a hagyományos, húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan mindig más és más mesterségbe engednek betekintést.

Helyszíni attrakciói mellett a rendezvény egyfajta kiindulópontja is lesz a téren kívüli kulturális és szabadidős tevékenységeknek. Lüktető programközpontként folyamatosan tájékoztatást nyújt kommunikációs felületein a látogatóknak a Bartók Tavasz, a Szentendrei Skanzen, a Városliget és a Magyar Zene Háza programkínálatáról.

Kulináris kalandok, minden pénztárcához igazítva

A színes, tavaszi forgatag elmaradhatatlan szereplőiként több mint 60 kiállító várja a vásározókat. A kézműves pavilonokban több ezer népművészeti és kézműves portéka – többek között művészi kerámia kompozíciók, kovácsoltvas alkotások, üvegművészeti darabok és dizájner ékszerek – közül válogathatnak a vásárfiát kereső látogatók.

Természetesen gasztronómiai élményekből sem lesz hiány. Nyolc minőségi kiállító készíti ínycsiklandozó étkeit, a kínálatban a hagyományos, vásári fogások mellett megtalálhatók lesznek a húsvét klasszikus ételei, a böjti menü egyes elemei, de lesz többek között sörrel locsolt ropogós malaccsülök, ropogós nyúlcomb, rozmaringos-narancsos bárányborda és paella tenger gyümölcseivel, valamint sous vide fűszeres tarja is a látogatók tányérjára kerülhet.

A szervezők gondoskodtak arról, hogy mindenki megtalálja a pénztárcájához illő étkeket. A nagy étvágyúaknak szánt, „Grande” adagok mellett olcsóbb „Classic” adagok is elérhetőek lesznek. És ez még nem minden: a gasztropontok mindegyike naponta 3 db előre rögzített, étlapon szereplő egytálételt fog kínálni, egységesen 1500 forintos áron.

További részletek: vorosmartytavasz.hu

A Vörösmarty Tavasz nyitvatartása:

Pénteken és szombaton 11.00–22.00

Vasárnaptól csütörtökig 11.00–21.00

A Kézműves Ház nyitvatartása:

Hétköznap 16.00–20.00

Hétvégén: 11.00–20.00