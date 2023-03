Hirtelen összeesett egy debreceni férfi saját lakásában, nem tudni mi történt vele

Egyelőre rejtély övezi, hogy mi okozhatta annak a férfinek a halálát, akire a helyi mentőegységek találtak rá otthonában Debrecenben. A Ripost úgy tudja, hogy a férfi az egyik pillanatról a másikra esett össze a panellakásban. A szörnyű tragédia még pénteken történt Debrecenben.

Egyelőre nem tudni vezetett a tragédiához. Fotó: Tóth Imre

Mint, ahogyan arról a HAON beszámolt, a mentősöket még pénteken riasztották a Csapó utcába, akik csak a katasztrófavédelem munkatársainak a segítségével tudtak csak bejutni a 9. emeleti lakásba.

A tűzoltók segítségére is szükség volt. Fotó: Tóth Imre

A HAON információi szerint a tűzoltók magasból mentőszerkezet segítségével, az ablakon keresztül jutottak be a lakásba, majd segítettek a mentőszolgálat munkatársainak is, hogy be tudjanak menni. A mentőszolgálat kommunikációs osztálya arról tájékoztatta a portált, hogy a helyszínre riasztott mentőegység már csak a férfi halálát tudta megállapítani.