Sztárként fogadták gimnáziumában a legfiatalabb magyar kutató-mentőt – Videó!

Sokan felfigyeltek a törökországi földrengés kapcsán Mező Marcellre, aki mindössze 19 éves és már most arra tette fel élete egy részét, hogy másoknak segítsen. A sajnálatos katasztrófa miatt élesben is gyakorolhatta a gimnazista srác azt, amit oly sokszor a Jászberényi Mentőkutyás Szolgálat tagjaként is tesz.

A hazánké mellett sok ország kutató-mentő egysége érkezett a földrengések helyszíneire, összesen 167 ember, 29 keresőkutya utazott ki, hogy segítsen.

A földrengés hatalmas pusztítást végzett – Fotó: Erdem Sahin

Óriási meglepetésben volt része Mező Marcellnek hazaérkezése után. Az ifjú életmentő egy hetet töltött a katasztrófa súlytotta térségben, ám a fiú még tanul, épp végzős a jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban. Az osztálytársai hétfő reggel konfettizáporral és vastapssal fogadták az iskola hősét, aki a Jászberényi Mentőkutyás Szolgálat tagjaként, a Baptista Szeretetszolgálattal vett részt a törökországi földrengés mentési munkálataiban.

Az osztály „BÜSZKÉK VAGYUNK RÁD MARCI!” táblát tartott a fiú elé, amit társai aláírásai és egy kis üveges ital díszített.

Marci és keresőkutyája, Black – Fotó: Baptista Szeretetszolgálat/Facebook

Mint ismert, Marcell volt a 167 fős magyar mentőalakulat legfiatalabb tagja, mindössze 19 évesen, aki 5 éves labradorjával, Blackkel dolgozott a túlélők felkutatásában a Baptista Szeretetszolgálat HUBA Rescue24 csapatával. A magyar csapatok a keresőkutyák segítségével összesen 35 embert tudtak kimenteni a romok közül, a baptistáknak pedig nyolc áldozat köszönheti az életét a rengés által sújtott térségben.