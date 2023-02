Nagyon úgy tűnik, korán érkezik a tavasz

A Köpönyeg.hu előrejelzése alapján a héten érkezik egy kis tavasz: már éjszaka sem kell fagyra számítanunk, a napközbeni hőmérséklet pedig 5–11 fok között alakul.

Fotó: Shutterstock

Jön a felmelegedés

A csapadékos és hideg január után végre egy kis felmelegedést hoz magával a február. A héten már nem kell fagyra számítanunk, napközben pedig igazi tavaszias idő várható napsütéssel és 11 fokos maximumokkal. Bár a hét vége felé elszórtan előfordulhat eső, záporeső és az északnyugati szél is megélénkülhet, a hőmérséklet hétvégén is tíz fok körül alakul.

A hegyekben ugyan még van hó, és néhány magasabban fekvő településen is találni enyhe hótakarót, a következő hetekben ezek is olvadni kezdenek majd, hiszen az AccuWeather előrejelzése szerint februárban már csak pár nap éjjelén mutathat mínuszt a hőmérő.

Éled a természet

A Ripost beszámolója szerint már megjelentek a tavasz első jelei: nem csak a hóvirág, de a krókusz is nyílni kezdett, a piacokon pedig már Jácintot is lehet kapni, amivel igazi tavaszillatot csempészhetünk a lakásba.



Bár az állatvilág ébredésére még várnunk kell, hajnalban már elcsíphetünk néhány madárdalt is. Hamarosan elkezdik tervezni hazaútjukat a vándormadaraink is.

Elsőként a seregélyek, bíbicek, erdei pacsirták és barázdabillegetők fognak hazaérni, majd őket követik a gólyák és a mezei pacsirták. A népi hiedelem úgy tartja, hogy Zsuzsanna napján, február 19-én megszólalnak a mezei pacsirták, így ha vasárnap trillázni halljuk őket, az azt jelenti, hogy itt a tavasz, és hazaköltöztek – írja a portál.

Érdemes lesz a lábunk elé is nézni, ha a tavasz hírnökeit keressük, hiszen már a leggyengébb napfény hatására is előbújnak a jellegzetes vörös-fekete színű, apró verőköltő bodobácsok.

Nem csak a természet ébredezik

Nemcsak a természet ébred tavasszal, hanem mi magunk is. A jó idővel megjelennek a motorosok és a kerékpárosok is az utakon, valamint eljön a tavaszi nagytakarítás ideje is. Könyörtelenül jelzik az idő múlását a szupermarketek is, ahonnan lassan eltűnnek a télies csokifigurák és alattomosan megjelennek a csibék, nyulak és tojások helyettük. Hamarosan pedig kinyitnak a kávézók és éttermek teraszai is, és ellepik a várost a sütkérező fővárosiak – írja a Ripost.