A brit királyi család életében komoly változások jönnek: Katalin hercegné és Vilmos herceg iskolát keresnek legidősebb gyermekük, György herceg számára, ugyanis hamarosan elballag jelenlegi intézményéből - tudta meg a Life.hu.

Gyöegy herceg elballag

A walesi herceg és hercegné próbál közös megegyezésre jutni legnagyobb gyermekük sorsát illetően, keresik a legmegfelelőbb iskolát György hercegnek. Katalin hercegné saját iskolai élményei alapján a Marlborough College-hez hasonló koedukált iskolát támogatna, ahol György a testvéreivel együtt tanulhatna tovább.

Katalin azt szeretné, ha György egy koedukált iskolába járna, hogy együtt lehessen a testvéreivel, mint ő egykor a Marlborough-ban a nővérével, Pippával és a bátyjával, Jamesszel

– nyilatkozta Katie Nicholl királyi szakértő.

Ezzel szemben Vilmos herceg, aki az Eton College-ben töltötte tanulmányait, szívesen látná fiát ugyanott - az intézmény hagyományosan az arisztokrata és királyi családok sarjainak kedvelt iskolája. Bár György hercegnek nincs ellenére, hogy az apja iskolájába járjon, Katalinnak megszakadna a szíve, ha fia odakerülne. Számára az iskola túlságosan elavult nézeteket képvisel, és ez nagyon aggasztja.

Katalin hercegné és Vilmos herceg nem először szakítana a hagyományokkal

A hagyományokkal való szakítás azonban nem újkeletű dolog a hercegi pár életében. Vilmos herceg sem követte édesapja, III. Károly király példáját, nem a skót Gordonstounba iratkozott be iskolába. Ez történhet most György esetében is, ha a szülők úgy döntenek, hogy szakítanak az Eton-tradícióival.

György herceg jelenleg testvéreivel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel együtt a Lambrook nevű koedukált iskolába jár. Ez az intézmény nemcsak kiemelkedő oktatást nyújt, hanem a gyermekek számára a normalitás érzését is biztosítja - különösen fontos volt ez egy olyan nehéz időszakban, amikor édesanyjuk súlyos betegséggel küzdött.

„Az iskola nagyszerű infrastruktúrát és támogató környezetet biztosít számukra, és lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy normális gyermekkort éljenek - egy visszafogott, boldog, bár kiváltságos gyermekkort” – mondta Nicholl. „Amikor Kate kórházban volt, George a focipályán játszott a barátaival” – tette hozzá Nicholl, kiemelve a normális gyermekkori élmények fontosságát.