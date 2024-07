Takács Nikolas: Kétlaki életet szeretnék kialakítani Amerikában

Nincs olyan ember, aki ne emlékezne az X-­Fak­tor első évadának ezüstérmesére, az aranytorkú, kalapos fiatal tehetségre. Takács Nikolas a héten lesz harmincnyolc éves, de igazi ünneplésre két év múlva készül.

Takács Nikolas 38 éves lett - Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

"Akkor lesz harminc éve, hogy gyerekként megnyertem Szlovákiában egy tehetségkutatót. Úgy tervezem, hogy egy jubileumi koncerttel készülök majd a szülővárosomban és Magyarországon is" – kezdte a hot! magazinnak Nikolas.

Takács Nikolas egyszer már élt Amerikában

Az énekes tizenkilenc évesen költözött Magyarországra, ahol sikerült meghódítania a magyar közönséget is. Most viszont egy újabb kalandra szeretne elindulni.

Kétlaki életet szeretnék kialakítani. Az egyik bázisom Magyarország maradna, a másikat pedig Kaliforniában szeretném kiépíteni.

"A pandémia előtt fél évig már éltem ott, s nagyon jó kapcsolatokra tettem szert, ezeket szeretném még jobban elmélyíteni. Természetesen itthon is ugyanúgy aktív maradok. Azt gondolom, hogy ha valakit teljesen boldoggá tesz az a hely, ahol van, az egy nagyon áldott helyzet, bennem viszont van egy olyan érzés, hogy több mindenre van szükségem az életben, többet szeretnék tapasztalni a világból. Korábban már sikerült beilleszkednem egy másik ország életébe; remélem, most is így lesz. Persze tudom, hogy nem lesz könnyű, de nagyon vonzanak azok a lehetőségek, amelyek ott várhatnak rám. Ez az év ezért leginkább arról szól, hogy előkészítsem a két­laki életemet, s remélem, jövőre megvalósíthatom" – tekintett a jövőbe Nikolas.

"Amikor 2019-ben fél évig Amerikában éltem, nagyon erős volt a honvágyam. Hiányzott a megszokott életem, a család, a közönségem, az a fajta töltet, amit adnak. Bízom abban, hogy amikor majd mindkét országban aktív leszek, nem lesz ilyen erős a hiányérzet."

A koronavírus-járvány az énekes életébe is változást hozott.

"Semmit sem dolgoztam ebben az időszakban, hanem vidéken voltam a barátaimnál. Az elején, mint mindenki, nagyon megijedtem. Nagyjából tizennégy hónapig nem énekeltem, és annyira hiányzott a színpad, hogy már nem tudtam, hogy ki vagyok, és úgy éreztem, hogy haszontalan vagyok a világban. Nagyon hálás vagyok azért, hogy az első alkalom, amikor újra énekelhettem, egy olyan zárt körű születésnapon volt, ahol mindenki ismert és szeretett. Szörnyen izgultam előtte, de aztán fantasztikus élmény lett" – emlékezett vissza.