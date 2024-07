Hoppá! Nem hittük volna, hogy erre is képes egy szépségkirálynő

Szőke Rebeka, a Miss Influencer Hungary 2023-as győztese nagy sikereket él át, amióta szépségkirálynő lett. Összejött számára rengeteg munka, modellkedés és a tartalomgyártás is töretlenül halad nála, amire egészen nagy közönséget tudott építeni. A minap egy meglepő történetet tett közzé a szépségkirálynő, amiből kiderül az is, hogy nemcsak szép, hanem még erős is. Mindenkit meglepett!

Szőke Rebeka bebizonyította, egy szépségkirálynő lehet erős is Fotó: Szabolcs László

Nemcsak szép, hanem erős is

Rebeka az éjszakai életből osztott meg egy-két pillanatot. Pontosabban egy bokszjátékgépnél próbált szerencsét, ami megmutatja, ki milyen nagyot tud ütni. Az influenszer megpróbálta, s bár azt mondta, túl hosszú lesz hozzá a körme, mégis elég nagyot tudott odasuhintani öklével. Ezt az is bizonyítja, hogy még a gép is elromlott.

A szépségkirályő tönkretette a bokszgépet Fotó: Szabolcs László

Szőke Rebeka kiakasztotta a gépet

Ki gondolta volna, hogy egy szépségkirálynő miatt fog elromlani egy olyan gép, ami olyan férfiaknak lett tervezve, akik szeretnek kakaskodva szerencsét próbálni az erejükkel. Rebeka kirakta, hogy bizony sikerült tönkretennie a gépet, annyira rákészült a feladatra, hogy megmutassa mindenkinek erejét. Persze közel sem biztos, hogy emiatt romlott el a gép, de mindenesetre vicces, hogy az eszköz pont nála dobta be a törülközőt.