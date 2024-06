Piszok jóképű nagyfiúvá cseperedett Majka és Dundika első gyereke - fotó

Lassan 13 éve, hogy megszületett Majoros Péter, azaz Majka és Majoros Hajni elsőszülött gyermeke. „El sem hiszem, kész férfi” - írta nemrég a büszke édesapa egy fotóhoz, amelyen Marián az Újpest FC színeiben rúgta a bőrt. Most a család Tenerifén nyaral, a képek tanúsága szerint nem egyedül, ugyanis Dundika két gyermekéről és egy harmadik fiúról osztott meg egy fotót a népszerű Siam Parkból. Ezen is látszik, Marián milyen nagyfiúvá cseperedett az évek alatt, mintha fiatalkori édesapját látnánk. Novemberben tölti majd be a 13. életévét, míg testvére, Olivér nemrég lett 8 éves.

Marián (balra) igazi nagyfiúvá cseperedett, mintha fiatalkori édesapját látnánk. Fotó: Instagram

A Majoros család egyébként a nyaralás során a világ legjobb állat- és növényparkját, a tenerifei Loro Parque-ot is meglátogatta.