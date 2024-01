Karrier és csillagos: inkább a civil életet választották ezek a magyar hírességek

Az elmúlt években számos tehetségkutató kreált újabbnál újabb sztárokat, ám sokak közülük eltűntek. Most a Metropol megtalálta ezeket a hírességeket, s mint kiderült, a legtöbben már civil munkát végeznek.

Számos híresség elhagyta a reflektorfényt. (Fotó: Metropol)

Tóth Lüszi

Tóth Lüszi mindössze 13 éves volt, mikor a Megasztár negyedik szériájában berobbant a köztudatba. A kislány szépen menetelt a műsorban, egészen a döntő kapujáig eljutott, ám a kiesése nagy törést okozott a zenei karrierjében is. Egy-két évig még próbálkozott a köztudatban maradni, idővel aztán feledésbe merült a neve… De mi történt vele azóta?

Nos, miután az áhított zenei karrier nem sikerült, s az újságok csak arról írtak, hogy mennyire kisiklott az élete, Lüszinek újra kellett terveznie a jövőjét. Ez sikerült is neki, felelősségteljes, gyönyörű nővé cseperedett, s mint kiderült, egy Somogy vármegyei településen lévő lovardában dolgozik, illetve a méhészetbe is belevágott. De nem csak a karrierje szárnyal, hanem a magánélete is. Megtalálta szerelemét, akivel évek óta egy párt alkotnak.

Tabáni István

István 2009-ben nyerte meg a Csillag születik tehetségkutatóját, ám azóta igencsak keveset lehet hallani róla. Pedig, mint kiderült, egyáltalán nem zárkózik el attól, hogy a magánéletéről meséljen…

„Még mindig főállású énekes vagyok, de természetesen egyben apuka is, ráadásul a fiaim még picik, 5 és 2 évesek. Nagyon dolgozom azon, hogy mindkét szerepben jól helyt álljak, de nagyon nehéz megteremteni az egyensúlyt. Biztos van sok család tündéri, könnyen kezelhető gyerekekkel, az enyémek viszont hiperaktívak. Köztük is állandó a harc, ami sok energiát elvisz. A nagyobbiknál egyébként már megmutatkozott, hogy jó a hallása, szóval nem tartom kizártnak, hogy követnének engem a művészi pályán. Annak ellenére, hogy számos buktatója van ennek a hivatásnak, az kevés, hogy valaki szépen énekel" – mondta a Metropolnak Tabáni.

Lakatos Yvette

Lakatos Yvette 2010-ben, a Megasztár ötödik évadában mutatkozott be a nagyközönségnek, és a megmérettetés során végül a hatodik helyezést sikerült elérnie. Akkor még mindössze 16 esztendős volt, de tehetségének köszönhetően gyorsan berobbant a köztudatba. Mégis az évek alatt róla is egyre kevesebbet lehetett hallani, de mint kiderült, nem véletlenül. Kanadába költözött, ahol a szerelmet is megtalálta. Párjával össze is házasodtak, 2022-ben pedig megszületett első közös gyermekük is.

Utasi Árpi

Utasi Árpi 16 évvel ezelőtt robbant be a köztudatba, kis mesemondóként pedig egy ország kedvencévé vált. Ám ma már csak ritkán kalandozik a mesék és a fantázia világában. Életében a főszerepet leginkább a munka vette át, egy szabadkai gyárban dolgozik, ami legfőképp üvegszövet gyártással, és többek között szigetelőanyagok előállításával foglalkozik.

„Két éve, hogy Szabadkán dolgozom ennek a bizonyos cégnek. Csoportvezető vagyok, mondhatni asztalfőnök. Mesét már nem mondok gyakran, nem fér bele a rohanós hétköznapokban. A munkára és a jogsira koncentrálok, ha pedig akad egy kis szabadidőm, sportolok. Focizom vagy úszom egy jót” – nyilatkozta a borsnak tavaly Utasi.

Krizbai Teca

Krizbai Teca, az a vak énekesnő, akit 2011-es Csillag Születikben ismert és szeretett meg az ország. Mára már pszichológusként dolgozik, s úgy érzi, ezzel beteljesedett az élete.

„Azt mindig is tudtam, hogy segíteni szeretnék másokon, érdekelt a pszichológia, de egy hittantábor kellett ahhoz, hogy úgymond megvilágosodjak. Ott történt, hogy nagyon sokat beszélgettem gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt, akik azt jelezték vissza, hogy valamiért különösen megnyílnak nekem. Ekkor döntöttem el, hogy továbbtanulok. Eszembe jutott ugyanis, hogy korábban, amikor éneket tanítottam, abból is pszichológiát csináltam. Lelkileg erősíteni szerettem volna a tanítványaimat, sokan ugyanis mélyen legbelül féltek az énekléstől, nem beszélve arról, hogy kiálljanak a színpadra” – mondta a Borsnak Teca.