Tömegek éltették Curtist, fergeteges szóló koncertet adott

Bár a kezdés előtt még nyitva voltak a helyszínen a pénztárak, vagyis nem fogyott el elővételben az összes jegy, végül nem lehetett panasza Curtisnek a csütörtök estére, amikor élete legnagyobb szóló buliját adta a budapesti BOK csarnokban. A rendezvényhelyszín ugyanis szépen megtelt - írta a Ripost.

Fotó: VT

Én egy voltam és egy is maradok közületek. Amikor itt végig nézek az emberek között, gyerekkori barátokat látok, és tudjátok, hogy mi a legnagyobb dolog? Hogy ugyanolyan piszkos kölyök vagyok, akárcsak ti!

– szólt meghatottan a közönségéhez, az őszinte szavak pedig meg is hozták az eredményt, a közönség euforikus hangulatban tombolt, és ez így is maradt a koncert legvégéig. A színpadon sztárvendégként, Curtis mellett fellépett Szabó Ádám, a csodálatos hangú Miklósa Erika és az ikonikus Charlie is, akivel – hiába a generációs különbség – jó barátságot ápol a rapper. A kettejük közös dala, a „Maradunk végig!” 2023 májusában jelent meg, és azóta is vezető nóta a slágerlistákon.

Amikor a dalt átküldtem Charlie-nak, akkor nem azt mondta, hogy ez jó, hanem azt, hogy: – hát, nem olyan rossz, csináljuk! – Nyilván arra gondolt, hogy jó, jó, de azért sz..r.

– elevenítette fel az öltözőben, hangosan nevetve Curtis a közös slágerük születésének pillanatait.

Curtis koncertje csütörtök este több, mint két órán át tartott, a közönség pedig alig akart hazamenni utána. A rajongók szó szerint megrohamozták a színpadot, mindenki Curtisszel akart fotózkodni, vagy csak egy pár szót váltani. Széki Attila állta a sarat, mindenkihez volt egy kedves szava.