„Szuper hálás vagyok mindenért” – barátjával szelfizett Bódi Sylvi

A szexi modell valóra váltotta álmát: még idén visszatért a szörfösök egyik paradicsomaként ismert Balira. Az egzotikus környezetben azonban nem pusztán szörfözik Bódi Sylvi, de tanul is: egy igazi profitól – mindezt pár napja izgatottan jelentette be. Peter Van Ryan, vagy ahogy a szörfösök ismerik, Twiggy nem csak oktatója, de jóbarátja is Sylvinek.

Ez derül ki az egykori playmate egyik friss Instagram-bejegyzéséből.

„A szörfoktatómmal és barátommal, Twiggyvel. Köszönöm, hogy megosztottad a tudásod, és mindent megteszel azért, hogy javíts a szörftechnikámon”

– írja Sylvi.

„Én is köszönöm neked Szilvi a bizalmad, a barátságod és a fejlődni akarásod, szuper hálás vagyok mindenért neked”

– reagált a közös szelfivel és videóval megtámogatott bejegyzésre Twiggy. Az oktató egyébként a technikát is segítségül hívja, a Sylviről szörfözés közben készített felvétel elemzésével is tanítja a magyar szépséget.

