„Az angyalok vigyázzanak rád!” - súlyos veszteség érte Nemazalányt

Feldolgozhatatlan veszteség érte Nemazalányt és szerelmét. Szlepka Arnold, vagy ahogy szinte mindenki ismeri, Mo ugyanis elvesztette fiatal édesapját.

Nemazalány gyászol Fotó: Szabolcs László

A magyar énekesnő és jéghokis kedvese kapcsolata egyéjszakás kalandnak indult, Arnold skalpnak tekintette Fannit. S bár eleinte ennél többet nem is akart a sportoló, a gyönyörű előadó teljesen levette a lábáról a személyiségével, a mosolyával és nem utolsó sorban a főztjével. Szinte az első perctől együtt is élnek és még maguk számára is meglepetés néha, milyen kiegyensúlyozott, harmonikus a kapcsolatuk. Szerelmük erősségét az Ázsia Expressz műsorban is bizonyították, amit végül meg is nyertek.

A két család nagyon jóban van egymással, emiatt érthető, hogy Nemazalányt lesújtotta hír, amikor megtudta, hogy Mo édesapja elhunyt. Az énekesnő egy közös fotóval búcsúzik apósától, amihez annyit írt: „Nagyon szeretünk!”, „Az angyalok vigyázzanak rád!”

Közös képpel búcsúzott apósától Nemazalány Fotó: Instagram

Arnold egy hosszú Insta sztoriban emlékezett meg elhunyt apukájáról, azt sem elfelejtve, mit ígért neki:

Apukám! Te vagy a legcsodálatosabb ember a világon, anyával együtt. A legjobb szülők! Igaz, most mindenki fájdalmat érez, de én mégis mosolygok, ha rád gondolok. Te mindig jó kedvet és vidámságot hoztál. Ígérem, ugyanezt fogom tovább vinni az életemben és büszke leszel rám, bárhonnan is nézel! Anyáék miatt ne aggódj, vigyázni fogok mindenkire és aki nem ismert, elmesélem mindenkinek, hogy nálad jobb apukát és embert találni sem lehetett volna. Remélem olyan emberré válok, amilyen te voltál! És nem sírok, mert tudom, nem akarnád, hogy szomorú legyek/legyünk. Ma még pityergek, utána ígérem megvalósítok mindent, amit beszéltünk. Te voltál, aki mindig hitt bennem, ígérem ez nem vész kárba. Ha találkozunk, remélem büszkén ölelsz majd! Szeretlek, vigyázz magadra!

- szúrta ki a Bors az énekesnő szerelmének Instagram-sztoriját.