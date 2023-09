Kulcsár Edina végre megmutatta a kis Amarát – fotó

Kulcsár Edina és G.w.M szerelme azóta lángol, hogy először meglátták egymást. A modell és a gengszter rapper férje nem rejtik véka alá, hogy ez egy mindent elsöprő szerelem, és előttük nem állhat akadály. Kulcsár Edina szinte még el sem hagyta a férjét, Csutit, már be is jelentette, hogy megtalálta élete szerelmét, G.w.M-et. Szerelmüknek pedig hamarosan meg is érett a gyümölcse: megfogant a kis Amara. Edina most friss videót posztolt róla.

Kulcsár Edina és G.w.M szerelmének gyümölcse Amara / Fotó: Szabolcs László

G.w.M mindent megtesz annak érdekében, hogy családjának a legtöbbet nyújthassa. Bár elvált előző feleségétől, az abból a házasságából született gyermekeinek is a maximumot igyekszik nyújtani, Edina gyerekeit is szereti, most pedig a szerelemgyerekükről, Amaráról is gondoskodnia kell. Ezért aztán keményen dolgozik, és nagyon sok bulit szervez. Immáron csak nagykoncerteken hajlandó fellépni, olyannyira fut a szekér, és sorra adja ki a jobbnál jobb klipeket. Legutóbb például véres fejjel kapták lencsevégre, hiszen új videójában így szerepel.

Kulcsár Edináról pedig ismeretes, hogy nagyon fontos számára a család. Gyakran hangoztatja, hogy a gyerekeinél senki sem fontosabb neki, Medoxot és Ninát születésük óta mutogatja a nyilvánosságnak, az azonban már sokaknak feltűnt, hogy a G.w.M-mel közös lányát, Amarát soha nem mutatja meg. Legalábbis az arcát nem. Már többen kérdezték, hogy minden rendben van-e vele, Edina pedig mindenkit megnyugtatott. Egy korábbi cikkünkben azt is megírtuk, hogy Edina szerint Amara sokkal nyugodtabb baba, mint másik két gyermeke volt:

Teljesen más! Tudok aludni, úgy kell néha felkelteni! Most is itt van egyébként a stúdióban, és a hangját nem halljátok! Na, ezt a másik két gyerekemről nem lehetett elmondani, leginkább Nináról nem. Úgyhogy teljesen más. Kiegyensúlyozott, egy hangja nincs, csak ha éhes

– mondta akkor.

Most Medoxot és Ninát vitte edzésre. A gyerekek önfeledten ugrálgattak és szaladgáltak, ezt meg is mutatta Edina. A kis Amarát is magával vitte, és egy kisvideót róla is feltöltött a napjába, de csak a kis lábacskáit mutatta meg. A rajongók nagyon örültek neki, hiszen végre láthatták a ritkán mutatott kisbabát, ugyanakkor továbbra is aggódnak, hiszen az arcát nem látják.

Megmutatta Amara lábait / Fotó: Instagram

