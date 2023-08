Megtörten jelentette be a rockbanda: meghalt a gitárosuk

A Twitter utódján, az X-en és Instagramon jelentette be David Coverdale, a Whitesnake rockzenekar énekese, hogy az együttest alapító gitáros, Bernie Marsden hosszú betegség után 72 éves korában elhunyt csütörtökön - írja a BBC.

Bernie egy hihetetlenül mókás, tehetséges ember volt, megtisztelés volt ismerem őt és egy színpadon állni vele

- írta Coverdale, aki korábban Depp Purple-ben is énekelt.

Marsden tinédzserkorában kezdett gitározni, majd 1978-ban megalapította Coverdale-lel a Whitesnake-et, amellyel bejárta a világot, és öt lemezt rögzített. Leghíresebb számaik között található a Here I Go Again és a Fool For Your Loving. Marsden 1981-ben szállt ki a formációból, további együttesekben is gitározott, és két szólóalbumot is kiadott, mielőtt 2011-ben újra visszatért volna a Whitesnake-be.

A zenész családja körében szenderült örök nyugalomra, felesége és két lánya gyászolja őt a rajongók mellett.