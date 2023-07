Gyászolnak a rajongók: elhunyt a világhírű zenekar alapítója

Szörnyű hír a rock rajongóinak: 77 éves korában elhunyt Randy Meisner, az Eagles egyik alapító tagja. A basszusgitáros halálhíre sajnos nem kacsa, azt a zenekar is megerősítette a honlapján.

77 éves korában elhunyt Randy Meisner, az Eagles egyik alapítója – Képünk illusztráció (Fotó: Pixabay)

A legendás együttes egykori basszusgitárosa és énekese szerdán Los Angelesben halt meg krónikus tüdőbetegsége szövődményeinek következtében – olvasható az Eagles csütörtökön kiadott közleményében. Randy Meisner elsősorban gitáros volt, de például ő írta és énekelte a zenekar Take It To The Limit című balladáját.

Meisnert 1998-ban az Eagles többi tagjával együtt beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, a zenekara pedig halála után úgy emlékezett rá, mint „az Eagles szerves részére és a zenekar korai sikerének meghatározó alakjára”, de megemlékeznek elképesztő hangterjedelméről is.

Randy Meisner kétszer nősült, először még tizenévesen, összesen három gyermeke született. A zenész temetéséről később intézkednek – írja a Ladbible.