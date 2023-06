Ákos, Azahriah és a nyár első Boat Partyja a Plázson

Ákos, az ország legnépszerűbb pop-rock ikonja szinte minden évben ellátogat a Plázsra, hogy a balatoni panorámával megspékelve adja elő legnagyobb slágereit, egy látványos show keretében. Ezúttal június 16-án érkezik a Plázsra a Kossuth-díjas énekes nagyszabású turnéja.



Fotó: siófoki Plázs

A látványra azoknak sem lesz oka panaszra, akik hajóra szállnak, pénteken ugyanis indul a szezon első Bahart X Plázs Boat Partyja, a fedélzeten a The Etiket és Ritmik színeiben Sikztah, Tamás Szabó és Fury. A kikötés után a Plázs Clubban az afterről Svetec, Sikztah, Tamás Szabó és Diana Hassan gondoskodik. Ezzel párhuzamosan az Aréna is beindul, ahol az On The Low szállítja a legforróbb hazai trap ütemeket. Az On The Low partysorozata immáron második éve teszi át nyárra rezidenciáját Siófok homokos partjára. Az OTL fellépőinek névsora ezúttal is körbejárja az újhullámos rap zene több alműfaját. Velünk lesz gyuris, ibbigang, Nasiimov és Yung Marbi, Grasa, Filo, 6000 brand, Kolg8eight és a lengyel SP Zoo kollektíva is, míg a lemezjátszók mögött plug brost köszönthetjük majd. A partyra a streetwear stílusban utazó [UNREAL] is beugrik egy POPUP kollekcióval, így a bulizók beszerezhetik az OTL-lel közös kollekció friss és különleges darabjait is.



Június 17-e sokak naptárjában már régóta fixen be van vésve, legalábbis erről árulkodik az, hogy Azahriah koncertjére már jó ideje elkelt az összes jegy. Az ország egyik legnépszerűbb fiatal sztárja amerre csak jár, teltházas és igazán emlékezetes koncerteket ad, a hírek szerint pedig hamarosan Európa többi országát is meghódíthatja. Azahriah fergeteges koncertje után a Summer Time party veszi kezdetét: négy helyszínen mehet majd az after olyan fellépőkkel, mint Adam Ajkay, Andewboy, Bréda Bia, Bruno Spacc, Elektra, Jackwell, KatapultDJ, Koósz Milán, NoNameLeft, Patrick, R92, Spehanie, Strong R., Willcox és ezen a hétvégén sem maradunk Wannabe Beach nélkül.

