Lánya jelentette be, rövid betegség után elhunyt a népszerű színésznő

A Coronation Street színésznője, Barbara Young 92 éves korában, családja körében szenderült örök álomra egy cambridge-i kórházban. A színésznő, aki a népszerű szappanoperában Doreen Fenwick szerepével vált ismerté, csütörtökön hunyt el békésen.

Barbara halálának oka nem ismert, azonban az elmúlt hónapokat már kórházban töltötte romló állapota miatt.

Csak hogy tudassam az emberekkel, az én gyönyörű, briliáns, karakteres, hangos, melegszívű, tehetséges és egyedülálló édesanyám csütörtök este fél 11-kor elhunyt. A nővérem, Cory és én 30 órán keresztül egyfolytában a kórházi ágya mellett voltunk, amíg végül elszenderült. 43 évet töltött apám nélkül, 30 évet cigaretta nélkül, 20 évet ital nélkül, de soha nem humbug nélkül. Szeretném azt hinni, hogy most apámmal ül egy pohár száraz martini és egy cigaretta mellett, mert most már tényleg azt csinálhat, amit akar. Apám lánya vagyok, és akik jól ismernek, tudják, hogy sosem vagyok tanácstalan, de ma nincsenek szavaim arra, hogy leírjam, mennyire fog hiányozni. Jól csináltad, anya. Jó utat

– írta búcsú bejegyzésében lánya, Liza Pulman.

Híres szerepe mellett, több másik karaktert is eljátszott pályafutása során. Szerepelt a The Bill című sorozatban, és az 5. csatorna Family Affairs című szappanoperájában is. A színésznő a közelmúltban az Utolsó nyári bor, a Hollyoaks és a Sailor Boy című rövidfilmben is szerepelt. Legutóbb 2018-ban Sarah nagymamát alakította a The Keeper című brit-német életrajzi filmben - írja a Daily Mail.