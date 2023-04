Ezért ordított Marics Peti a magába roskadt Valkusz Milánnal

Drámai képekkel ért véget a Sztárban Sztár kilencedik évadának elődöntője. Az öt versenyző hihetetlen előadásokat, átalakulásokat mutatott be, amikor a színpadra léptek. De sajnos most is ki kellett valakinek esni, a zsűri és a nézők döntöttek.

Valkusz Milán összeomlott, Marics Peti ordított vele műsor után a stúdióban Fotó: TV2



Valkusz Milán elsírta magát...

A zsűritagok szerint ennek az évadnak a legnagyobb felfedezettje Trap kapitány, akinek tehetségét többször is kiemelte a zsűri. Az elmúlt adásokban hihetetlen utánzásokat, teljes átszellemüléseket mutatott be, és többször is maximális pontszámot kapott az ítészektől. A nézőket mégsem tudta megnyerni, a magas pontok ellenére mindig a kiesés szélén lavírozott. Tóth Andiék többször is megmentették, így egészen az elődöntőig jutott. Most vasárnap Oláh Ibolya lett a napi győztes, így Trap kapitány, Gubik Petra, Valkusz Milán és Schoblocher Barbara voltak a nézők szavazataira bízva. Az ítészek egyöntetűen a Blahalousiana énekesnőjét juttatták tovább, a nézők pedig Gubik Petrát. Az utolsó körös szavazáson Trap kapitány és a ValMar tagja között dőlt el a továbbjutás. Valkusz Milán már a szavazás előtt az Instagram-oldalán kérte a nézőket, hogy bárkire, csak ne rá szavazzanak, mert nem érdemli meg. A szavazók azonban nem hallgattak kedvencükre, és Trap kapitányt ejtették ki. Milán az eredményhirdetés után teljesen összeomlott, ingatta a fejét, a páholyban el is sírta magát, sőt visszarohant a színpadra és elkérte a mikrofont.

Nem lehet Tibinek átadni a helyet, van ilyen opció?

– kérdezte Tillától, de nemleges volt a válasz.



Marics Peti kiosztotta a stúdióban

Jó barátja, a műsor zsűritagja, Marics Peti jól látta, hogy Milánban mi megy végbe, hiszen 11 éves koruk óta elválaszthatatlan barátok, és zenésztársak. Az ítész alig várta, hogy vége legyen az adásnak, már be is rohant a színpadra Valkusz Milánhoz. Először átölelte, majd ordítozni kezdett vele, hogy szedje össze magát, ez egy ilyen műsor. Peti próbálta megértetni vele, hogy semmit nem tehet és annak, hogy őt ennyire szeretik az emberek, annak örülni kell, még ha most nehéz is.

Mindenki próbált vigasztalni, Peti is, ő ismer a legjobban nyilván, tudja milyen vagyok

– mondta Valkusz a műsor után a Borsnak.

„De ezt magamban kell lerendezni! Nem vagyok jól! Persze ez nem jelenti azt, hogy feladom, de most szükségem van időre!”