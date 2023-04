„Két percem volt, hogy kivigyem a gyerekeimet” – lángoló házából menekítette ki lányait A Grace klinika sztárja

A színésznő az Instagram-oldalán mesélt követőinek a tűzről, amely akár még tragédiával is végződhetett volna, ha nem vizsgázik jelesre bátorságból: három lányát lélekjelenlétének köszönhetően még időben ki tudta menekíteni a lángoló családi házból.

Caterina Scorsone három kislányával egy szál cipőben menekült a lángok elől – Fotó: AFP

Caterina Scorsone háza még pár hónappal ezelőtt égett le, az esetről azonban csak most számolt be részletesebben. Posztjából mások mellett az is kiderül, hogy éppen a gyerekeit fürdette lefekvés előtt, amikor észrevette, hogy füst szivárog fel a fürdőszobába a ház alsó szintjéről.

Körülbelül két percem volt rá, hogy kivigyem a gyerekeket a házból, jóformán csak egy cipővel a lábunkon menekültünk. De kijutottunk, és ezért örökké hálás leszek. Sajnos mind a négy háziállatunkat elvesztettük, ez mindannyiunknak nagyon fáj

– meséli a színésznő, aki köszönetet mondott azoknak, akik segítséget nyújtottak, illetve nyújtanak neki a tragédia óta.

„Megtanultuk, hogy az egyetlen, ami számít, azok az emberek, akiket szeretsz. Szeretet nélkül nem lennénk itt, és ezért nagyon hálásak vagyunk, köszönjük nektek. Íme néhány fotó, hogy tisztelegjünk a hely előtt, amit egykor otthonunknak hívtunk. Szeretnénk megünnepelni, hogy megtaláltuk az egyetlen dolgot, amire valaha szükségünk volt, magunkat egymásnak” – zárta gondolatait A Grace klinika sztárja.

Lapozgatós posztjában szeretett házi kedvenceikről is megemlékezett, valamint azt is bemutatta, mekkora pusztítást végzett a tűz.