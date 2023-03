Ide menekült a szerelmi bánat elől a válófélben lévő magyar énekesnő?

Kedd este két sztárválásról is értesült a nagyérdemű: Peller Anna és Lukács Miki videóban, jóformán egymáshoz bújva jelentették be, hogy a jövőben már nem házastársakként folytatják az életüket. Erről számolt be Kollányi Zsuzsi is egy Instagram-bejegyzésben: Attilával ezentúl külön, de barátságban nevelik gyermekeiket.

Hat évig tartott a kapcsolatuk, ez idő alatt három gyerekük született, Bence és Bálint négyévesek, Bogdán pedig kétéves.

Zsuzsi válik, a párkapcsolati válságát már korábban sejteni lehetett Fotó: YouTube/Kollányi Zsuzsi

Zsuzsi már eddig is jól helytállt az élet több területén is: anyaként, énekesnőként is brillírozott, s nemrég új szenvedélye lett. Az elmúlt hónapokban sokszor láthattuk őt edzőszerelésben, bedurrant izmokkal: sokszor jelentkezett be konditermes szelfikkel.

„Rengeteget ad a testmozgás! Levezeti a stresszt, és sokkal-sokkal erősebbnek érzem magam tőle. Energikusabbnak. Mindenre késznek! Nagyon sokat kapok minden pillanattal, amit edzéssel töltök!” − szögezte le az egyik ilyen képénél. A fejlemények tudatában sejthető, hogy Zsuzsi a kapcsolati válsága miatti stresszre is utalhatott, s talán önbizalomnövelőnek is használta az edzés nyújtotta mámort, és az edzett alakjára érkező sok dicsérő kommentet.

S ha ez nem lenne elég, decemberben a Borsnak arról beszélt, hogy új projektbe vágta a fejszéjét:

Zsuzsi nőket érintő kérdésekben szólalna fel Fotó: YouTube/Kollányi Zsuzsi

„Nem kapcsolódik a zenéhez, illetve abban a tekintetben igen, hogy ugyanúgy szórakoztató-művészeti tevékenység. Egy saját műsortematika az, ami foglalkoztat YouTube-ra, TikTok-ra, később talán televízióba is, mert szerintem tudna annyi témát adni, hogy ott is megállná a helyét. Meglátjuk, mennyit tudok belőle kihozni” − árulta el, majd felhozott egy példát: a válás megítélését a társadalmunkban.

„Manapság nem divatos a dolgok árnyoldalát is megmutatni, engem ez nagyon zavar. A napokban beszélgettem egy baráttal, aki elmondta, az ismerősei között minden harmadik házasságban sakkban tartják a feleségeket. Vagy anyagi dolgokkal vagy a gyerekeket felhasználva belekényszerítik őket olyan helyzetekbe, amiket senki sem lenne köteles eltűrni. Ráadásul a kis községekben az is visszatartja a nőket, hogy vajon mit szólnának mások, ha kilépne ebből a szituációból. Egy mikroközösségben elhiszed, hogy veled van a baj, ha nem akarod elfogadni, hogy a szenvedés normális” − fogalmazott Zsuzsi, s már sejthető, hogy saját tapasztalataira is támaszkodott.