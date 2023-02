Meglepő dolgot árult el kapcsolatáról Agárdi Szilvi

Agárdi Szilvit nemrég eljegyezte szerelme. Szilvi boldog, és bár a karrierje is szárnyal, néha már az esküvőjét is tervezgeti, ám nem rohan sehova, így az összeköltözést sem kapkodják el.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

„Nem, még nem költöztünk össze, de nagyon sok időt töltünk együtt és rengeteget beszélgetünk. Mind a ketten nagyon hiszünk Istenben és úgy döntöttünk, hogy a házasságig nem költözünk össze és jól van ez így. Gergő komolyságából már az elején tudtam, hogy ez a kapcsolat más lesz és a bizalmam is nagyon mély iránta” – árulta el Szilvi, aki biztos benne, hogy Gergő élete párja, és ezt mindennap bizonyítja is neki a férfi. Az elmúlt hónapok alatt az énekesnő szülei is nagyon megkedvelték a vőlegény – tudta meg a Ripost.

A szülők is örülnek Szilvi párjának

„A szüleim egész életemben nagyon féltettek. Apukám mindig csak azt mondta: Kislányom én csak egyet szeretnék, hogy ha lenne egy olyan párod, aki tényleg, igazán szeret. Amikor megismerték a Gergőt, valahogy érezték, hogy ő más. Aki teljesen el tudja fogadni az én helyzetemet, az már önmagában nagyon pozitív dolog. Mert azért valljuk be, hogy nehézséggel jár egy nem látóval együtt élni. Szerencsére Gergőnek türelemből tengernyi van és rendkívül érzelmes, alázatos fiú. Mindent meg kellett tanulnia, onnantól kezdve, hogyan karol belém, mit mond, hogy érzékeljem, mi van épp körülöttem. Nagyon boldogok vagyunk együtt és csak ez számít” – fejezte be Agárdi Szilvi, aki szombat este a Csináljuk a fesztivált! című műsor győztese lett, így most valóban teljes a boldogsága.