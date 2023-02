Megváltozott étkezési szokásairól vallott Békefi Viki. A Sztárban sztár leszek korábbi győztese csak kapkodja a fejét, annyi minden megváltozott körülötte. Egyik pillanatról a másikra Feng Ya Ou barátnőjéből az énekes menyasszonya, majd felesége lett, most pedig már a kisbabájukat várja.

Fotó: Czerkl Gábor



Viki világ életében figyelt az egészséges életmódra, természetesen ez így van most is. A Borsnak azonban elárulta, furcsa időpontokban kíván meg furcsa ételeket, s ilyenkor nem áll ellen a csábításnak.

„Nagyon mondja mindenki, de szerintem nem kell két ember adagját megenni, de hozzáteszem, nehéz megállni − kezdett bele a lapnak. − Gyakrabban vagyok éhes, de igyekszem többször keveset enni, nem pedig habzsolni. Fogyókúrázni biztosan nem fogok. Amit megkívánok, azt nyugodt szívvel megeszem. Lesz időm majd utána leadni a súlytöbbletet. Volt, hogy hajnali 3-kor szerettem volna gofrit enni, de ezt is mértékkel tettem. Öt napja például folyamatosan kakaót iszom bármi mellé, három napja pedig a kalácsot eszem gyakran, úgy, hogy egyébként nem vagyok édesszájú", mesélte nevetve az énekesnő, aki várandósan is dolgozik: színházi szerepei vannak, énekel és szinkronizál is.