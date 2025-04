Kubatov Gábor lesújtó üzenete, ezt Újpesten nem teszik zsebre

Négy napon belül másodszor is simán verte a Ferencváros focicsapata az Újpestet. A Magyar Kupában aratott 3-1-es siker után a bajnokságban 2-0-ra nyert hazai pályán a Fradi, ezzel újra két pontra megközelítette az éllovas Puskás Akadémiát a tabellán. Ami ennél is fontosabb számukra, az ősi rivális lilák ezúttal sem tudtak mit kezdeni a zöldekkel.

A Fradi 10 éve veretlen a lilákkal szemben (Fotó: Mirkó István)

Az Újpest 2015 decemberében 1-0-ra nyert a Ferencváros otthonában, azóta semmilyen szinten nem tudta legyőzni ellenfelét. A Fradi vasárnap sorozatban 30. alkalommal maradt veretlen a lila-fehérek ellen. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor is erről posztolt az újabb siker után.

Apró tény: Aki 2015 után született, még nem látott újpesti győzelmet ellenünk.

– írta közösségi oldalára az elnök.

Huszonöt Fradi-győzelem, öt döntetlen

A Ferencváros a 30 veretlen meccs alatt 25-ször verte az Újpestet, közte egyszer 6-0-ra győzött idegenben is. A lila-fehérek a 2020-as években egyetlen döntetlent tudtak összekaparni a Fradi ellen, 2024 decemberében hazai pályán lett 0-0. Az FTC-győzelmek között volt egy kupadöntő is, 2016-ban.

Kubatov Gábor egy találós kérdést is feltett a drukkereknek:

A megfejtés az újpesti siker.