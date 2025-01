Drámai hír érkezett Liverpoolból, Szoboszlait és csapatát óriási veszteségek fenyegetik

Idén még nem nyert bajnokit a Liverpool, ráadásul nagyon rossz hírek vezették föl Szoboszlai Dominikék szombati (16:00, tv: Spíler 1), Brentford elleni meccsét. Szaúd-Arábiában – és persze már Liverpoolban is – arról beszélnek, 99 százalék, hogy Mohamed Szalah az al-Hilal együtteséhez szerződik, és Virgil van Dijk is vele megy! Az al-Hilal elnöke és a szaúdi profi liga alelnöke már az aláírásra érkezett Angliába.

Szoboszlai (középen) csapata nyáron elveszíti két oszlopát: Van Dijk (balra) és Szalah is Szaúd-Arábiába tart (Fotó: Nikki Dyer - LFC)

Szoboszlaiknál továbbra is nagy kérdés, hogyan alakul az együttes három klasszisának sorsa: a nyáron Mohamed Szalah, Virgil van Dijk és Trent Alexander-Arnold szerződése is lejár – emlékeztet a Magyar Nemzet. S egy friss hír, amiről tegnap éjjel az Anfieldwatch is beszámolt: Szaúd-Arábiában a KSA Sports csatorna arról tájékoztatott, hogy az al-Hilal elnöke, Fahad bin Nafel és a szaúdi profi liga alelnöke, Saad Al Lazeez jelenleg Londonban tartózkodik, hogy véglegesítse Szalah leigazolását, ami 99 százalékos biztossággal megtörténik. Az nem újdonság, hogy Szalahot megkörnyékezték az arabok, de most kiderült, hogy Virgil van Dijkot is! A két játékos a nyáron, még a klubvilágbajnokság előtt az al-Hilal csapatához kerül – jelentette ki Al Shenaif, a KSA Sports csatorna szakértője.

🚨 Al Hilal have reached preliminary agreements to sign Mohamed Salah AND Virgil Van Dijk when they become free agents in the summer.



(Source: Khaled Qinan 🇸🇦) pic.twitter.com/ukNq3ibP0Y — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 16, 2025

Nehéz dolguk lesz Szoboszlaiéknak

A Premier League-ben a Liverpool otthon a Manchester United ellen 2-2-re, a Nottingham Forest vendégeként 1-1-re végzett, s már csak négy pont az előnye az Arsenal előtt – igaz, Szoboszlai Dominikék egy meccsel kevesebbet játszottak. Arne Slot csapata ma a Brentford vendége lesz, amely csak 11. a tabellán, de kedden otthon 2-2-t játszott a Manchester City ellen. Ezen a meccsen a 25 éves kameruni Bryan Mbeumo nem talált be, aki a bajnokságban 21 meccsén 13 gólt szerzett, ezzel a Premier League góllövőlistáján az ötödik helyen áll, és három gólpassza is van. Yoane Wissa (Kongói Demokratikus Köztársaság) pedig a hetedik 11 góllal, amit ő 18 meccsen ért el, s legutóbb a Manchester City kapuját is bevette.

A Brentford vezetőedzője, a dán Thomas Frank a Liverpool ellen is bízik a bravúrban, azt szeretné, ha a csapata ugyanolyan bátran játszana, mint a City ellen, de okosan is kell játszaniuk, mert a tréner szerint az átmenetekben most a Liverpool talán a világ legjobb csapata. Mbeumo és Wissa iránt a téli átigazolási szezonban több csapat is érdeklődik, de Frank biztosra veszi, hogy sikerül megtartaniuk őket.