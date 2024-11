Kerkez megalázta, életmódot váltott a Manchester City klasszisa

Az angol labdarúgó-bajnokság címvédője, a Manchester City váratlan vereségbe szaladt bele a Bournemouth ellen a 10. fordulóban. A piros-fekete mezes együttes végül 2-1-re győzött, Kerkez Milos remekelt az összecsapáson, a magyar válogatott balhátvéd két gólpasszt osztott ki. Az első előtt a világklasszis Phil Foden védekezett vele szemben, akit azonban Kerkez könnyen kicselezett, majd faképnél hagyott. A közösségi médiában sokak szerint Kerkez megalázta az angol sztárt, Fodenről pedig azóta kiderült: életmódváltással reagált.

Kerkez Milos (balra) levette a pályáról Phil Fodent (jobbra) Fotó: AFP

Kerkez ellenfelének mostantól szakács is segít

A 24 éves futballista nemrég Stockportból Chesire-re költözött vidékre, az új birtokra pedig egy szakácsot is hozott magával, aki mostantól teljes állásban Fodenre és a futballista családjára fog főzni. A séfnek külön háza lesz Foden birtokán.

„Phil a legjobban szeretne táplálkozni, a séf pedig nagyszerű helyen készítheti el a legfinomabb ételeket. Sok időt tölt a csapatával, ezért fontos neki, hogy a futball mellett a családjára is tudjon koncentrálni” – mesélte egy névtelen forrás a The Sunnak. A Manchester City klasszisának három gyereke van gyermekkori szerelmétől, Rebecca Cooke-tól. Foden édesanyja is megszólt fia életmódváltozásáról. A szülő elárulta, a kiváló középpályás sokáig vashiánnyal küzdött, most azonban ezzel végleg leszámolhat.

Foden számára valóban szükség volt a változásokra, a tavalyi nagyszerű szezonja után idén nem találja a formáját. Az előző idényben 53 tétmeccsen összesen 27 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott, idén eddig 12 találkozón két gól és két gólpassz a mérlege. A Premier League-ben mindössze egy asszisztja van, és csupán háromszor tudott bekerülni a kezdőcsapatba.