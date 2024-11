Dibuszék aggódhatnak, három Dinamo Kijev kulcsember törhet borsot a Fradi orra alá

A Ferencváros csütörtök este (21:00, M4 Sport) idei negyedik Európa-liga találkozóját játssza le. A Fradi ellenfele az ukrán Dinamo Kijev lesz, a háborúra való tekintettel a mérkőzést semleges helyszínen, Hamburgban rendezik. A zöld-fehér mezes együttesnek jó esély kínálkozik egy újabb jó eredményre, ám nem szabad lebecsülnie az ellenfelét.

Mikola Safarenko sok fejtörést okozhat a Fradinak Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Dinamo Kijev eddig nem szerepel jól az El-ben, mindhárom összecsapását elvesztette. A Lazio 3-0-ra, a Hoffenheim 2-0-ra, az AS Roma pedig 1-0-ra győzte le. Ezzel az alakulat pillanatnyilag az utolsó előtti helyen áll a 36 csapatos tabellán. További aggasztó jel az ukránoknak, hogy a Dinamo Kijev a Ludogorec mellett a másik olyan csapat a sorozatban, amely még egyáltalán nem talált be.

A Fradi az első fordulóban kissé csalódást okozva 2-1-re kikapott az Anderlechttől, az egyik végső esélyesnek számító Tottenham ellen azonban kis híján összejött a pontszerzés, a Groupama Arénában végül 2-1-re győzött az angol sztárcsapat. A francia élvonalbeli Nice-t azonban sikerült 1-0-ra legyőzni, ezzel a magyar csapat a 25. helyről várhatja a folytatást. Dibusz Déneséknek három Dinamo Kijev-játékosra kell különösen odafigyelniük.

Ők okozhatnak gondot a Fradinak

Az ukrán csapat játékát az irányító középpályás, Mikola Safarenko szervezheti majd. A 26 éves futballista az elmúlt egy évben nagy formában játszik, az idei szezonban szintén remekel. Minden sorozatot figyelembe véve 17 tétmérkőzésen négy gólt és nyolc gólpasszt jegyzett. Safarenko elsősorban Vlagyiszlav Vanatot szolgálhatja majd ki. A mindössze 22 éves futballista a Dinamo idei legjobb góllövője, 19 találkozón már nyolc találata van. Múlt hétvégén az Inhulec ellen duplával hangolt a Fradira, a nyáron Belgium ellen az Európa-bajnokságon is játszott az ukrán válogatottban.

A csapat legnagyobb neve, Andrij Jarmolenko felépült a sérüléséből, így újra az együttes rendelkezésére állhat. A szélső már 35 esztendős, rutinja és kiváló rúgótechnikája azonban most is sokat érhet a Dinamo Kijevnek. Pályafutása csúcsán játszott a Borussia Dortmundban és a West Ham Unitedben is, az ukrán válogatottban 124-szer lépett pályára.