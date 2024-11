Babos Tímea nem kertelt, őszinte véleményt formált a bántó kommentekről

Babos Tímea a páros teniszben érte el pályafutása legnagyobb sikereit. Tízszer játszott Grand Slam-döntőt, ezeken végül négyszer emelhette magasba a trófeát. Összesen 25 tornát nyert meg, 2018 júliusában pedig, a magyar tenisz történetében elsőként vezette a páros-világranglistát. Teljesítménye viszont az évek alatt visszaesett, idén az egyéni listán a 330., a páros rangsorban az 55. helyet foglalja el.

Babos Tímea idén nem nyújt kiegyensúlyozott teljesítményt / Fotó: NurPhoto via AFP

Párosban kifejezetten a kemény pályán szenved a 31 éves sportolónő, ezen a borításon 18 meccset játszott idén, ebből pedig csupán négyet nyert meg. Némi vigaszt nyújt, hogy salakon viszont 15 találkozójából 11-et behúzott az aktuális partnerével. A hullámzó forma többször megviselte Babost, szeptember közepén Thaiföldön búcsúzott az első fordulóban, ezt követően a könnyeivel küszködve posztolt az Instagramjára.

Babos Tímea ezt gondolja a kommentelőiről

A teniszezőnő rendszeresen kap bántó kommenteket az online térben, Babos viszont ezeket napról napra jobban kezeli.

„Amikor van időm, elolvasom a kommenteket, de már tudom kezelni a benne megfogalmazottakat. Elsősorban magammal kellett megbékélnem. Rá kellett jönnöm, ha valaki miattam veszíti el a pénzét egy fogadáson, sosem fog kedveset írni vagy éppen szakmailag hozzászólni az adott témához” – mondta Babos Tímea a Magyar Nemzetnek adott terjedelmes interjújában.

„Bármilyen hihetetlen, de a hozzászólások kilencven százaléka erről szól, és ami igazán érdekes, akkor is megkapom a magamét, amikor nyerek, mert a kommentelő éppen ellenem fogadott. Létezik az online bántalmazás, és ez már az én fiatal koromban is létezett, csak éppen senki sem készített fel arra, miként kell mindezt kezelni. Ma már nemegyszer vissza is írok, persze kizárólag a saját nevem alatt.”

Az interjú további részeiben Babos mesél a legsikeresebb időszakairól, az egyéni versenyzéshez való hozzáállásáról és az édesapjával, Babos Csabával való közös munkáról.