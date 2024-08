„Nagy siker lenne" - Ez dönthet a magyar lányok javára a nap olimpiai rangadóján

Mocsai Lajos szövetségi kapitányként 2000-ben, Sydney-ben lebonyolított nyári játékokon a második helyre vezérelte női kézilabda-válogatottunkat, ezúttal pedig a franciaországi torna egyenes kieséses szakaszába fordulva három tényezőt sorol fel az elődöntőbe jutás alapfeltételeként a Svédország elleni negyeddöntőben (kedd, 17.30, tv: M4 Sport).

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

- A rendezetlen védelem elleni eredményes lerohanások, a betörések hatékonysága és a pontos átlövések sorsdöntőek – sorolja Mocsai. - Abból ne induljunk ki, hogy a 2023-as vb-n 26-22-re kikaptunk tőlük, majd a idei tavaszi debreceni olimpiai selejtező tornán 28-25-tel visszavágtunk, tudniillik az északiak a hajdúsági fővárosban nem teljes együttessel vállaltak harcot.

Mocsai arra figyelmeztet, jó lenne, ha az eddigieknél kevesebb labdát adnának el Klujber Katrinék, az viszont feltétlenül üdvözlendő, hogy Tóvizi Petra kiválóan összefogja a védelmünket.

Hajdu János 2008-ban negyedik helyet érdemelt ki női csapatunkkal Pekingben.

- Nagy siker lenne, ha minimum a négy közé ugyanígy eljutna Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese. A keddi meccs háromesélyes, meglehet, nagyon kikapunk, de egy jelentős különbségű sikerünk is benne van a pakliban, továbbá egy szoros döntetlen után büntetők is dönthetnek - nyilatkozta a Metropolnak Hajdu, majd emlékeztet rá: 2008-ban a kínai fővárosban a hatodik ötkarikás találkozójukon játszottak a legjobban, 34-30-ra meg is verték Romániát. A szakember bevallja, a fizikai vonatkozásban jobb felépítésű svédek elleni meccs előtt azt találgatta, vajon a három skandináv együttes közül melyik feküdne jobban lányainknak?