Szoboszlai edzője elárulta, mit mondott a tönkrevert rivális edzőjének

A Liverpool – melyben Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpasszt adott – fölényes, 6-1-es győzelmet aratott a vendég Sparta Praha felett, így magabiztosan jutott a legjobb nyolc közé a labdarúgó Európa-ligában. A Liverpool a magyar középpályás gólpasszának is köszönhetően remekül kezdte az összecsapást, 14 perc játék után már 4-0-ra vezetett, nem forgott veszélyben a sikere, és végül 11-2-es összesítéssel jutott tovább.

Jürgen Klopp és Szoboszlai Dominik (Fotó: Getty Images)

A győzelem után a Liverpool mesterét. Jürgen Kloppot többek között arról kérdezték, sajnálta-e az ellenfelet.

„Én is edző vagyok, beszéltem erről Briannel, a Sparta edzőjével. Kvalitásbeli különbség van a két csapat között. Ez egyértelmű volt a meccs előtt is, és ha a jobb csapat a megfelelő hozzáállással vág neki a meccsnek, akkor az ellenfélnek nehéz dolga lesz. Sokáig én is dolgoztam egy kisebb csapatnál – nem mintha a Spartát kis csapatnak nevezném –, de én Németországban egy kisebb csapatot, a Mainzot irányítottam. Nehéz hete volt a Spartának, de úgy érzem, hogy a szurkolóik élvezték az utat. Az idény pedig valójában csak most kezdődik a csapatuknak, a bajnoki címért versengenek” – idézte Klopot a Magyar Nemzet.

Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.