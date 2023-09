Eljegyzése után belehalt a rákba a 24 éves labdarúgó

Az angol U16-os válogatott játékosa, a mindössze 24 éves Ben Cull tragikus módon elvesztette a rákkal folytatott küzdelmét.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

A tehetséges labdarúgónak 17 éves korábban még 2017-ben kellett visszavonulnia, miután a csontrák egy ritka formáját, az úgynevezett Ewing-szarkómával diagnosztizálták. A diagnózis miatt térdprotézisre volt szüksége, ami véget vetett a futballkarrierre vonatkozó minden reményének. A rák ezután nem sokáig hagyta nyugton a tragikus sorsú sportembert.

2019-ben ugyanis egy rutinszerű tüdőszűrés során kiderült, hogy visszatért a rákja. Ez nem sokkal az előtt történt, hogy szerelmével Párizsba utazott volna megünnepelni a 21. születésnapját. Az orvosok ekkor teljesen sokkolták. Ugyanis közölték vele, hogy az ő rákjában szenvedő emberek közül kevesen élig meg az 5 évet a diagnózis felállítása után.

„A legnehezebb búcsú. Tegnap elvesztettem az egész életemet, a vőlegényemet, a lelki társamat, az emberemet, az egész világomat. Mindig is reméltem és imádkoztam, hogy ez a nap soha, de soha ne jöjjön el. Az igazi szívfájdalom valódi, a szívem fizikailag fáj, és soha nem éreztem még ilyen fájdalmat. A végsőkig harcoltál, drágám, tudom, hogy abszolút mindent megtettél, hogy megmaradj, és annak ellenére, hogy annyira szenvedtél, nem hagytad abba, amiért örökké hálás leszek, soha nem adtad fel, Istennek csak megvoltak a saját tervei. Egy dolgot biztosan állíthatok, hogy minden egyes másodpercből a legtöbbet hoztuk ki. Mindketten azt mondtuk, hogy inkább találkozzunk a lelki társunkkal és legyen kevesebb időnk, mint hogy egy egész életet éljünk egymás nélkül. Te voltál az ok, amiért minden nap mosolyogtam, amiért felébredtem, te voltál az első, akihez problémáimmal fordultam. Az a személy, aki mellett minden este biztonságban éreztem magam, az a személy, aki megnevettetett egy egész szobát, te voltál az okom mindenre, te adtál nekem célt. Az egyetlen ember, akivel most beszélni akarok, az te vagy, és ezt nem tehetem meg, ami összetör engem. Annyiszor mondtad, hogy legyek bátor érted, és soha ne adjam fel, és ígérem, hogy megpróbálom” – búcsúzott szívszaggató sorokkal Bentől a szerelme, Daisy.