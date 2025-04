Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön a Hold, ami a közérzetet mutatja, a levegős Ikrekben van, szüksége lenne térre és időre, hogy picit fellélegezzen, mert most nagyon sok a feladat, nyomás, amit a Szaturnusz jelez. Milyen program az, ami most feltöltené? Engedje meg magának, vagy jutalmazza meg magát valahogy.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Csütörtökön egy meghívást kaphat valahová, de talán nem igazán van kedve elfogadni. Pedig a változatosság jó dolog, ráadásul egy új közeg mindig inspirációt nyújt számunkra. Fogadja el, amit felkínálnak és lépjen ki egy kicsit a megszokott rutinból, mert igenis nagyon jó élmények érik majd!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön egy fontos kérdésben kell döntenie. Gondolja hát végig mindkét verzió előnyeit és hátrányait és végül hívja segítségül a megérzéseit is. A megfelelő pillanatban meg fogja látni a helyes utat, a Hold a jegyében jár, és felerősíti az intuícióját.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Lehet, hogy nem ez a legjobb nap a héten, de azért kihasználhatja, és töltheti hasznosan. Egy sor unalmas feladatot kell megoldania, de időnként erre is szükség van. Ha pedig már így alakult, szedjen össze minden olyan munkát, amin jobb túlesni.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Csütörtökön kiderülhet, hogy valakit eddig alaposan félreismert és sokkal több a közös pont önökben, mint eddig hitte. Azonos módon gondolkodnak, hasonló véleményük van a világról és még az érdeklődésük is azonos. Ebből a kapcsolatból több is lehet.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma tényleg összekapja magát, és nagyon eredményesen dolgozik. A Szaturnusz jelzi, hogy nem is ok nélkül, az idő sürgeti, és komoly nyomást gyakorolnak önre a munkahelyen. Nem lesz egy egyszerű nap, az biztos, de ön jól veszi az akadályokat.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Megbánthatja valaki, esetleg olyat szól be, amit abszolút igazságtalannak érez. De miért is kellene önnek ezt szó nélkül tűrni? Ha kiáll magáért, akkor most azt tapasztalhatja, hogy mások is ön mellé állnak. Sokkal többen szeretik, mint gondolná.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön egy hír, vagy információ, amely valószínűleg egy újdonságról szól, alaposan megmozgathatja a fantáziáját. Talán egy izgalmas és sokat ígérő lehetőség jelenik meg a szeme előtt, de arra is van esély, hogy kitalál valami egészen újat és előremutatót.