Áll a bál, beperelték a Párnacsata Szövetséget

Szabályos sportöltözékben - nadrág, mez, sportcipő -, párnával a kézben kőkemény ütéseket osztogatnak a bokszringben. Ez az új őrület, a párnacsata, jobbára You Tube-vitézek, modellek, színészek, no meg ketrecharcosok is szép számmal. Már vb-t is rendeznek, ugyanakkor a PFC (Pillow Fight Championsip), azaz a párnaharcosok szövetsége villámgyorsan bírósági pert veszített.

Dana White’s UFC in showdown with ‘rival’ Pillow Fight Championship https://t.co/iayHUeBJ4O pic.twitter.com/oB0HZdz9bT — New York Post Sports (@nypostsports) September 5, 2023

A párnacsata ötlete az MMA-ból ered, és mivel a nemzetközi szövetségük logója hasonlított a UFC-re, perre mentem, és nyertem

– nyilatkozta Dana White a UFC, a ketrecharcosok legfőbb főnöke.

Azóta a PFC-logó narancssárga színűre változott, viszont a pénzdíjas küzdelmek egyre több ketrecharcost csábítanak át a bokszringbe. E viaskodáshoz egy meghatározott súlyú párna szükséges, és azzal az ütéseket fejre irányítják.

A meccs háromszor 90 másodperces, a fejre mért, célba talált ütés 1 pontot ér, ha annak erejétől padlót fog a rivális, három pont jár. Létezik technikai knock-out, azt a játékvezető állapítja meg. A szabadon lévő kézzel tilos az ellenfelet lefogni, akadályozni. A párnacsata – e küzdelmi formát 2004-ben ötlötték ki - világbajnoksága 14 nevezővel máris folyik. Különösen népszerű „sportág” Floridában, de a braziloknál és Ghánában csapatbajnokságot írtak ki. White tart attól, hogy tehetséges ketrecharcosok párnát ragadnak, így Istela Nunes és Markus Perez máris kipróbálta - írja a Daily Mail.