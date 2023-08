„Nem a Konferencialiga volt a cél” – A Fradi nem becsülheti le a Zalgirist

Hajdu Attila, a Ferencváros korábbi tízszeres válogatott kapusa természetesen figyelemmel követi korábbi klubja nemzetközi mérkőzéseit. Amondó, nem szabad félvállról venni a csütörtöki ellenfelet (18 óra, tv: Duna World), a litván Zalgiris Vilniust.

Hajdu Attila – Fotó: Tumbász Hédi

– A Fradinak mindenképpen ki kell köszörülnie a csorbát – jelentette ki Hajdu Attila –, mert nem az volt a csapat célja, hogy a Konferencialiga csoportkörébe kerüljön. Sokkal inkább a Bajnokok Ligája. Ez egyelőre álom, ennek ellenére nagy hiba lenne, ha a játékosok félvállról vennék a litván csapatot, hiszen előttük a példa, a feröeri Klaksvík már az orrukra koppintott. Éppen az imént néztem a Zalgiris költségvetését, amely nyolcmillió euróban adja meg a csapat játékosainak összértékét. A Fradi pedig közel ötvenmilliót ér, bár tudom, nem a pénztárcák lépnek pályára. Ki kell jönnie a két meccs során a különbségnek, de ismétlem, ez senkit sem tehet elbizakodottá.

Ha pedig sikerül a csoportkörbe jutni, és talán még onnan is továbbjutna a Fradi, akkor már igazán komolyabb ellenfelek következhetnek. Mindenesetre Hajdu azt mondja, nagy érdeklődéssel várja a meccset. A volt kapuvédő azt is elárulta, jelenleg vendéglátással foglalkozik. Van kávézója Budapesten, és családjával panziót üzemeltet Balatonfüreden. Hatodik éve pedig a borászatba is belekóstolt, s ha a vendégek megismerik, szívesen nosztalgiázik velük egy pohár bor mellett.

Az Origo elkísérte a Ferencvárost Litvániába, ahol Máté Csaba már sajtótájékoztatót is tartott:

Nagyon fontos lenne a klub számára, hogy bekerüljünk a sorozatba, láttuk, hogy milyen csapatok jutottak be az előző kiírásokban az elő- vagy éppen a negyeddöntőkbe. Ez egy rangos sorozat, számunkra komoly presztízse lenne, ha sikerülne elérnünk a csoportkört

- mondta Máté, aki hozzátette, egyik legerősebb ellenfele lesz idén nyáron a Zalgiris a Ferencvárosnak.