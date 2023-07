BL-sztárt igazolt a Fradi, Szoboszlai nevetség tárgya lett Angliában

A hét egy borzasztó tragédiával indult, mindössze 30 éves korában életét vesztette a híres testépítő, Jo Lindner, akit a legtöbben Joesthetics néven ismertek. A német férfi barátnője karjai között hunyt el, vélhetően kóros értágulat okozta halálát. Lindner kerékpárostrükkjeivel vált ismertté 11 évvel ezelőtt, innen váltott később testépítésre, YouTube-csatornáját 940 ezren, Instagram-oldalát 9,4 millióan követték.

Szoboszlai Dominik átigazolását július 3-án, vasárnap jelentette be a Liverpool, az elkövetkező napokban pedig valósággal letarolta a világhálót a 22 éves futballista. A 70 millió eurós (26 milliárd forint) középpályásra nagyon kíváncsiak Angliában, így történt meg, hogy egy korábbi Instagram-posztja miatt a liverpooli szurkolók egy csoportja rögtön ki is kezdte. Történt ugyanis, hogy még május 21-én, a Bayern München legyőzése utáni bejegyzésében ezt írta Szoboszlai: „Bajnokok Ligája, hamarosan találkozunk”, utalva arra, hogy az RB Leipzig azzal a három ponttal bebiztosította a jövő évi BL-indulást. Igen ám, csakhogy új klubja, a Liverpool „csupán” az Európa-ligában vitézkedik majd szeptembertől, több szurkoló is kiröhögte Szoboszlait, valamint kérte, hogy törölje a feliratot.

A Ferencváros szintén nem tétlenkedik az átigazolási piacon és a héten bejelentette a tizedik nyári transzferét, ezúttal Tunéziából igazolta le Mohamed Ali Ben Romdhane-t. A 23 éves középpályás hazájában óriási tehetségnek számít, a válogatottban már 27 alkalommal lépett pályára, többek között a tavalyi katari világbajnokságon is játszott Franciaország ellen. Az Esperance Tunisnál öt évet töltött, ezalatt minden évben bajnoki címet szerzett, 2019-ben pedig megnyerte az afrikai Bajnokok Ligáját is. A magyar rekordbajnokhoz három évre írt alá.