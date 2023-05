„Világhírű festőművész lett volna” – Benedek Tiborról emlékezett az államtitkár

Lassan három éve, hogy a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Benedek Tibor nincs már köztünk. Korábbi sikereinek helyszínén, Újpesten az UVSE már harmadik alkalommal rendezi meg a Benedek Tibor Emléktornát, idén május 19. és 21-e között a margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszodában.

Harmadik alkalommal rendezi meg az UVSE a Benedek Tibor Emléktornát Fotó: Végh István

Az esemény sajtótájékoztatóján részt vett Lovas Péter, az UVSE elnöke, Dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Märcz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó, Dr. Vincze Balázs szakmai igazgató és Berta Csaba, az Újpest FC ügyvezető igazgatója.

„Ennek a tornának több üzenete és több feladata van. Az egyik ilyen Benedek Tibor személyi kultuszának megőrzése és folyamatos életben tartása. Ez egy remek lehetőség arra, hogy az ő emléke fennmaradjon” – nyilatkozta Dr. Schmidt Ádám.

Arra bíztatok minden fiatalt, aki medencébe fog ugrani ezen a tornán, hogy vagy a meccs előtt, után, vagy a szállodában pihenve gondolkodjon el Benedek Tibor személyét illetően.

A Sportért felelős államtitkár szerint a legenda akaratereje miatt bármiben óriási sikert aratott volna:

Benedek Tibor korábban elmondta, hogy nem tartotta magát a legtehetségesebb sportolók közé, ennek ellenére az elért eredményeit mind ismerjük. Ha bármihez kezdett volna az életben, például festőművésznek készült volna, akkor is világhírű festőművész lett volna, mert egyetlen dologban hitt, a munkában.

Madaras Norbertnek a hála és a köszönet jut először eszébe arról, amikor meghallja korábbi csapattársának a nevét. „Azt gondolom, hogy mindannyian hálásak lehetünk azért, amit adott nekünk” – mondta az eseményen Madaras Norbert. „Kötelességünk is az ő hagyományát ily módon is ápolni, köszönjük az UVSE-nek, hogy ezt megteszi. A női csapatuk néhány héttel ezelőtt kupagyőztes lett, ezután több nyilatkozatban is megemlítették Tibi nevét, ami nekem kifejezetten jól esett.”

A tornán a rendező UVSE mellett a Budapesti Honvéd, a Ferencváros, a KSI, a Vasas, a külföldi csapatokat tekintve pedig a Nuoto Roma, a CN Catalunya és a Partizan Belgrád vesz majd részt. A program május 19-én, pénteken 10:00 órától kezdődik, a döntő május 21-én, vasárnap 13:45-től kerül megrendezésre. Benedek Tiborról május 20-án, szombaton 15:00-től tartanak megemlékezést.