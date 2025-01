Mérték - tudományról közérthetően

"Közös beszélgetésekkel szeretnénk meghívott vendégeink szemléletmódját közelebb hozni önökhöz, úgy, hogy az általuk képviselt tudományterületről hallott információk közérthető módon épüljenek be a hétköznapi gondolkodásba.

Fotó: Facebook

Negyedik beszélgetésünk Harka Ágnes festőművésszel lesz, aki kompozíciókon, színeken, fényeken és árnyékokon keresztül vezet be a képzőművészeti szabadegyetem világába bennünket. Bepillantunk az 1990-es évektől a Magyar Képzőművészeti Egyetemen életébe, megismerjük, hogyan lesz valaki festőművész, miként éli meg az alkotás érzelmi hullámait, milyen érzés lelkes felnőtt amatőröket tanítani a művészet élvezetére és művelésére.

Bekukkantunk a gyűjtők, a művészetet befogadó emberek életébe is.

Megtudhatjuk, mi készteti a művészt a kerekesszékben élők világának festővásznon történő bemutatására….

Most sem maradnak élmények nélkül, mert a rögtönzött kiállítóterünkben a művész különleges munkáiból, festészeti kellékekből kaphatunk ízelítőt, Ágnes közelebb hoz bennünket művészetével önmagunk megismeréséhez."

Az Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai Könyvtára együttműködésével.

Időpont: január 27. (hétfő) 17 óra

Helyszín: Szabó Ervin Könyvtár (Budapest, Szent László tér 7-14, 1105)

A program ingyenes, regisztrálni alábbi elérhetőségeinken lehet:

személyesen a könyvtárban vagy

e-mailben: [email protected]